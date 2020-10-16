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В Севастополе возобновляются операции для онкобольных
Пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией переведен в Горбольницу № 9.
Операции в хирургическом отделении Севастопольского онкологического диспансера возобновятся с 23 октября. Проведенные тесты на коронавирусную инфекцию подтвердили ее наличие у одного больного, который сейчас переведен в Городскую больницу № 9.
О том, что хирургическое отделение онкодиспансера закрыто, стало известно 12 октября. Причиной его закрытия и отмены плановых операций послужила обнаруженная в отделении коронавирусная инфекция. Однако сегодня главный врач онкодиспансера Василий Ощепков сообщил, что с 23 октября операции возобновятся.
Тесты, которые были сделаны всем заболевшим, подтвердили наличие коронавирусной инфекции у одного пациента отделения. Он уже был прооперирован и сейчас переведен в Городскую больницу № 9.
«У всех остальных коронавирусная инфекция не подтвердилась», - сообщил главврач.
Согласно данным Минздрава РФ, количество ложноотрицательных тестов на наличие новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 достигает 30%.
В тексте использованы материалы: Форпост
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