В Севастополе проживает около двух тысяч неплательщиков алиментов

В Севастополе проживает около двух тысяч человек, которые уклоняются от уплаты алиментов по решению суда.

Такие данные приводит региональное управление Федеральной службы судебных приставов.

«В настоящее время около 2 тысяч жителей города Севастополя являются должниками по алиментам. В отношении тех, кто отказывается помогать и обеспечивать своих детей за 9 месяцев 2020 года возбуждено 66 уголовных дел», – сообщает пресс-служба ведомства.

Суды Севастополя уже вынесли 50 обвинительных приговоров по результатам рассмотрения этих дел.

В управлении отметили, что уголовное дело возбуждают в том случае, когда гражданин, несмотря на привлечение его к административной ответственности, в течение двух и более месяцев не выплачивает алименты.

В 2019 году в Севастополе наблюдался рост числа уголовных дел в связи с неуплатой алиментов на детей.

Федеральные приставы России за 2019 год взыскали 17,4 млрд рублей алиментов.

В тексте использованы материалы: Севастопольский меридиан

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