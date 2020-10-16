Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Число умерших с COVID-19 в Крыму достигло 100 человек ● В Крыму выявили 171 новый случай коронавируса ● Мест нет: часть больных с COVID в Севастополе будет оставлять дома ● В Минздраве Крыма уверяют, что никакая роженица от коронавируса не умирала ● В Севастополе закрыли театры, кинотеатры и ограничили работу ЗАГСов
В Севастополе побит антирекорд по зараженным коронавирусом за одни сутки
фото © Новости Крыма
По состоянию на утро 16 октября в Севастополе было зарегистрировано 42 новых случая заболевания COVID-19.
Это самое большое количество с начала пандемии.
“Заболевшие – местные жители в возрасте от 12 до 90 лет. 42 человека выписаны после выздоровления», - сообщили в пресс-службе правительства.
Всего с начала года заразились 1494 человека. Из них выздоровели 1007 человек, 45 пациентов скончались.
Одна из смертей от COVID-19 зарегистрирована за прошедшие сутки. Умерла женщина в возрасте 92 лет. Течение болезни у нее осложнялось двусторонней вирусно-бактериальной пневмонией, острой дыхательной недостаточностью, полиорганной недостаточностью на фоне хронических заболеваний.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму выявили 171 новый случай коронавируса. За 15 октября на территории Республики Крым подтвержден 171 новый случай коронавирусной инфекции.
Мест нет: часть больных с COVID в Севастополе будет оставлять дома. С понедельника в Севастополе больных с подтвержденным COVID-19 будут оставлять лечиться дома.
При отказе от масок число заболевших COVID-19 может достичь миллиона в день. Число инфицированных коронавирусом в РФ может достичь 1 млн человек в сутки уже к новому году при отказе людей использовать защитные средства. Это подразумевает самый негативный сценарий прогноза Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Университете Вашингтона в Сиэттле.
Назван единственный эффективный препарат от COVID-19. При этом польза лекарства Ремдесивир, которое массово закупают украинские власти, ВОЗ не доказана.
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