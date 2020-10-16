Водный кризис
Развитие сюжета: Превышение нормы в тысячу раз: вода в Салгире непригодна для питья ● «На обмеление водохранилищ страшно смотреть»: что происходит с водоснабжением в Крыму ● В Симферополе пробурили 12 скважин для работы котельных ● Воду реки Салгир в Крыму решили сделать питьевой ● Скоро закончится вода: в Севастополе ввели режим повышенной готовности
В Севастополе озвучили план действий при дефиците воды
фото © Новости Крыма
План водоснабжения Севастополя, которому может грозить дефицит воды из-за засушливого года, предполагает поиск и использование новых подземных источников, переброску воды из озер и забор паводковых вод из реки Бельбек, а также сокращение потерь на сетях водоснабжения.
Об этом агентству ТАСС сообщил и. о. заместителя главы города Владимир Базаров.
«План есть, мероприятия подписаны председателем правительства России. У нас два проекта: переброска воды из Кадыковского карьера – по сути, уже начали строить водовод, и, думаю, будет готово в марте, строительство водозабора на реке Бельбек и переброска воды оттуда», – сказал чиновник.
По его словам, к 1 января планируется подготовить инфраструктуру для переброски воды из Кадыковского карьера. Часть воды из реки Бельбек будут забирать в течение весеннего половодья. В ближайшие дни должна начаться переброска воды из озера около горы Гасфорта.
«При этом надо понимать, что Кадыковский карьер – искусственный, так же как и Гасфорта. Из озера Гасфорта в 2014 году воду брали, ничего страшного там не происходит. Пока по всем представлениям экологов, никакого значительного влияния не будет. Что касается реки Бельбек, мы берем в самых низовьях, ниже водозаборов уже нет, брать будем не всю воду – и ученые говорят, что влияния на подрусловые потоки мы не окажем», – отметил Базаров.
Он также в общую систему будет подаваться вода из подземных слоев, которую планируется получить за счет новых скважин – такая практика уже есть, но доля такой воды в общем объеме невелика. В более далекой перспективе также рассматривается вопрос опреснения морской воды.
Ранее в правительстве города сообщили, что в Севастополе введен режим повышенной готовности из-за сокращения запасов воды. По данным властей, воды из местного водохранилища хватит на 81 день.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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