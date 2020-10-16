В музеях Севастополя отменяют экскурсии и массовые мероприятия

фото © pixabay.com

В музеях Севастополя начали приостанавливать проведение экскурсий и массовых мероприятий после ужесточения мер по противодействию коронавирусу.

Так, в частности, на две недели отменены все экскурсии в «Херсонесе Таврическом».

«Сообщаем об отмене всех запланированных культурно-массовых мероприятий на территории музея на ближайшие две недели. Введенные ограничения касаются в том числе II Художественного фестиваля «Арт-осень» и II Международный общественно-культурный форум «Мир для мира», проведение которых было запланировано на 17 и 18 октября. Также на территории музея на период действия введенных ограничений прекращена экскурсионная деятельность», - сообщили в пресс-службе музея.

Посетить территорию Херсонеса и залы с экспозициями без экскурсии в частном порядке по-прежнему можно.

Также уже есть изменения в работе Дома-музея севастопольского подполья. С сегодняшнего дня посетить его можно в составе организованной группы только по предварительной заявке. Дом-музей подполья входит в Севастопольский военно-исторический музей-заповедник.

Информация об ограничениях работы других объектов музея-заповедника (Малахов курган, Панорама обороны Севастополя, мемориальный комплекс на Сапун-горе) будет сообщена на официальном сайте музея позднее. Как сообщает пресс-служба музея, режим работы будет корректироваться в связи с распространением COVID-19 и принятыми решениями правительства Севастополя.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе побит антирекорд по зараженным коронавирусом за одни сутки. По состоянию на утро 16 октября в Севастополе было зарегистрировано 42 новых случая заболевания COVID-19.

Число умерших с COVID-19 в Крыму достигло 100 человек. Один человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался в Крыму за минувшие сутки.

В Крыму выявили 171 новый случай коронавируса. За 15 октября на территории Республики Крым подтвержден 171 новый случай коронавирусной инфекции.

Мест нет: часть больных с COVID в Севастополе будет оставлять дома. С понедельника в Севастополе больных с подтвержденным COVID-19 будут оставлять лечиться дома.