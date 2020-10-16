Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Мест нет: часть больных с COVID в Севастополе будет оставлять дома ● В Минздраве Крыма уверяют, что никакая роженица от коронавируса не умирала ● В Севастополе закрыли театры, кинотеатры и ограничили работу ЗАГСов ● В симферопольском ковидном госпитале умерла роженица с коронавирусом ● В Севастополе 35 случаев COVID-19 за сутки, есть умершие
В Крыму выявили 171 новый случай коронавируса
фото © strana.ua
За 15 октября на территории Республики Крым подтвержден 171 новый случай коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
За 15 октября на территории Республики Крым зарегистрирован 171 случай коронавирусной инфекции. 138 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 33 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 6673 случая новой коронавирусной инфекции. 107 из них завозные из-за границы, 128 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 5569 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6483 человека. Выздоровевших за весь период – 3801 человек», — сообщил глава Крыма.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
При отказе от масок число заболевших COVID-19 может достичь миллиона в день. Число инфицированных коронавирусом в РФ может достичь 1 млн человек в сутки уже к новому году при отказе людей использовать защитные средства. Это подразумевает самый негативный сценарий прогноза Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Университете Вашингтона в Сиэттле.
Назван единственный эффективный препарат от COVID-19. При этом польза лекарства Ремдесивир, которое массово закупают украинские власти, ВОЗ не доказана.
Академик назвал факторы риска смерти при COVID-19. Сердечно-сосудистые заболевания у пациентов с коронавирусой инфекцией увеличивают риск смерти в 12 раз.
В Минздраве Крыма уверяют, что никакая роженица от коронавируса не умирала. В Симферополе не было зафиксировано ни одной смерти после кесарева сечения в роддоме №2, который перепрофилирован под ковидный госпиталь.
В Крыму выявили 171 новый случай коронавируса
За 15 октября на территории Республики Крым подтвержден 171 новый случай коронавирусной инфекции.
В Балалавскую бухту попало топливо из затопленных судов
После вмешательства прокуратуры Севастополя в Балаклавской бухте начался подъем затопленных судов, загрязнявших нефтепродуктами морскую воду.
При отказе от масок число заболевших COVID-19 может достичь миллиона в день
Число инфицированных коронавирусом в РФ может достичь 1 млн человек в сутки уже к новому году при отказе людей использовать защитные средства. Это подразумевает самый негативный сценарий прогноза Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Университете Вашингтона в Сиэттле.
В симферопольском ковидном госпитале умерла роженица с коронавирусом
В крымском Минздраве прокомментировали информацию о том, что в симферопольском ковидном госпитале, открытом на базе 7-й городской больницы, скончалась роженица с коронавирусом.
19 часов назад
Двое туристов сорвались со скалы в районе Алушты
23 часа назад
Суд в России оставил в силе приговор за похищение картины Куинджи «Ай-Петри.Крым»
Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве оставил без изменений судебные решения по делу уроженца Крыма Дениса Чуприкова, получившего три года колонии по делу о похищении картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи.