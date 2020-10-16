В Крыму российских туристов с Аю-Дага эвакуировали в ночи лодкой

Поздним вечером спасатели «Крым-Спаса» отправились на помощь двум туристам, которые в темноте сбились с тропы на Медведь-горе.

Как сообщили в пресс-службе крымского Главка МЧС, заблудившиеся дозвонились по телефону 112 только в 21.40. Выяснилось, что парень и девушка, туристы из Брянска, спустились по тропе к морю, а обратно по крутому склону взобраться не могут. При этом девушка себя неважно чувствует.

Получив рекомендации сотрудником ведомства, спасатели по телефону дали рекомендации пострадавшим, как безопасно дождаться помощи.

Спасатели проводили поисковые работы на моторной лодке вдоль береговой линии.«Пострадавшие были обнаружены в труднодоступном месте прибойной полосы юго-западного склона мыса Креометапон горы Аю-Даг. Сотрудники подняли пострадавших на борт судна, оказали психологическую помощь. После чего доставили на набережную Партенита. В медицинской помощи они не нуждались» - рассказал министр МЧС по РК Сергей Шахов.

По его словам, зачастую причины подобных вызовов - недостаточная подготовка жителей и гостей Крыма к походу, незнание ландшафтных и рельефных особенностей, а также излишняя уверенность в собственных силах.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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