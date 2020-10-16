В Крыму будут ловить нарушителей на электросамокатах

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На полуострове пройдет рейд.

С целью профилактики аварийности с участием средств индивидуальной мобильности (электросамокаты, сигвеи, гироскутерыСИМ) и мототранспорта (мотоциклов, мотороллеров, мопедов и т.д.) с 20 по 29 октября 2020 года на территории Республики Крым проводиться комплекс оперативно-профилактических мероприятий под общим названием «Электро-мото-транспорт».

Как уточнили в пресс-службе ГИБДД, проведенный анализ показал, что предпринимаемых мер профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта и средств индивидуальной мобильности (СИМ), недостаточно.

С начала текущего года на фоне общего снижения количества ДТП на 11,6%, остается негативной динамика происшествий с участием мототранспорта.

Кроме того, в последнее время участники дорожного движения стали активно использовать современные средства индивидуальной мобильности (электросамокаты, гироскутеры, сигвеи и т.д), которые согласно действующим ПДД не являются транспортными средствами. Однако некоторые СИМ оборудуются электродвигателями максимальной мощностью более 0,25 кВт и максимальную конструктивную скорость более 50 км/час.

Некоторые водители мототранспорта, к сожалению, пренебрегают элементарными правилами дорожной безопасности: превышают скорость, управляют транспортным средством без мотошлема, при этом, рискуя не только собственным здоровьем, но и жизнью пассажиров, не редки случаи выезда и движения мототранспорта по встречной полосе движения, а так же управление в состоянии опьянения. Для более эффективной работы, в проведении профилактических мероприятий будет задействована мотогруппа сотрудников ОСР ДПС ГИБДД МВД по Республике Крым. Это сводит к нулю шансы нарушителей ПДД скрыться на мототранспорте от сотрудников полиции.

Госавтоинспекция Крыма напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости быть предельно внимательными на дороге, ни в коем случае не нарушать требования безопасного поведения на дороге, в первую очередь, соблюдать скоростной режим и правила маневрирования.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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