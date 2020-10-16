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Власть

В Евпатории демонтировали нелегальный веревочный парк

Незаконно размещенный на территории Евпаторийского дендрологического парка спортивно-развлекательный комплекс «Веревочный парк «Лазалки» демонтирован.

Об этом сообщила пресс-служба Минприроды РК.

Напомним, что в мае 2019 года Симферопольской межрайонной природоохранной прокуратурой при участии государственных инспекторов Минприроды Крыма проведена проверка в отношении собственника веревочного парка. В ходе проверки выявлены нарушения установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов на особо охраняемой природной территории.

Собственник веревочного парка, осуществлявший спортивно-развлекательную деятельность на особо охраняемой природной территории «Евпаторийский дендрологический парк», привлечен к ответственности в виде административного штрафа на сумму 15 тысяч рублей. Соответствующее решение вынесено Стерлитамакским городским судом Республики Башкортостан по ст. 8.39 КоАП РФ.

Минприроды Крыма привлекло собственника веревочного парка по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ в виде административного штрафа на сумму 30 тысяч рублей. Также, Минприроды Крыма рассчитан ущерб, причиненный почве, в результате ее перекрытия платформами веревочного парка, который составил 45900 рублей. Собственнику направлена претензия о добровольном возмещении ущерба.

Кроме того, в результате рейдовых обследований в августе 2020 года сотрудниками Минприроды Крыма индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность по прокату спортинвентаря на территории веревочного парка привлечен по ст. 8.39 КоАП в виде административного штрафа на сумму 15 тысяч рублей. Все наложенные административные штрафы взысканы.

На сегодняшний день владельцы спортивно-развлекательного комплекса демонтировали установленные платформы веревочного парка и прекратили незаконную деятельность на особо охраняемой природной территории.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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