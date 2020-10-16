В Балалавскую бухту попало топливо из затопленных судов

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После вмешательства прокуратуры Севастополя в Балаклавской бухте начался подъем затопленных судов, загрязнявших нефтепродуктами морскую воду.

Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Установлено, что в акватории бухты на территории Балаклавского судоремонтного завода «Металлист» затоплены плавпричал и катер, из которого вытекали нефтепродукты. Вытекание нефтепродуктов устранено в ходе прокурорской проверки», – говорится в сообщении.

По результатам проверки природоохранная прокуратура направила в Ленинский районный суд иск о возложении на правительство Севастополя обязанностей по подъему затонувших объектов.

Требования истца удовлетворены. Главное управление природных ресурсов и экологии Севастополя заключило контракт на подъем судов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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