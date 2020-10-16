Центральный парк Евпатории хотят отдать фирме с одним сотрудником

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Общественное место, согласно замыслу властей города, компания должна получить в аренду для благоустройства и установки аттракционов.

В Евпатории обновят центральную аллею и площадку парка имени Фрунзе. Эту территорию внесли в перечень мест, которые будут благоустроены в 2021 году, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Сегодня парк имени Фрунзе — одно из самых популярных общественных пространств среди местных жителей и туристов. Его территория выглядит ухоженной, там растет много деревьев, есть детские площадки и скалодром. Парк соединяет набережную имени Горького и пешеходную улицу Дувановская с постройками XIX-XX веков. Рядом с парком — аквапарк и музей «Крым в миниатюре».

Благоустройство части общественного пространства власти города намерены поручить ООО «Парк «Забава». Согласно документам, размещенным на официальном сайте администрации Евпатории, эта фирма хочет на 20 лет арендовать часть парка площадью почти 1,5 га. Компания видит там парк развлечений «Забава», в который готова вложить 137,9 млн руб. ООО, гендиректором которого является Сергей Кабачек, уже представила эскизный проект благоустройства, технико-экономическое обоснование своей идеи и даже трехмерную визуализацию территории.

Согласно проекту, в парке сделают автодром, паровозики, детский лабиринт, каток, веревочный парк, сухой фонтан и навесы с качелями. Дорожки вымостят плиткой, установят скамейки, перголы, урны, устроят освещение четырех видов.

«Яркие аттракционы создают атмосферу радости, праздника и веселья. При входе в парк с улицы Фрунзе, посетителям открывается вид на самые яркие аттракционы — «Французскую карусель» и карусель «Осьминог». Эти карусели играют роль визуальных магнитов для прохожих, приглашая их в самое сердце парка», — сказано в документах проекта.

Решение об осуществлении этого проекта, по всей видимости, власти города приняли после общественного обсуждения 10 августа: большинство участников высказалось «За» обновление парка. Однако то, как прошло обсуждение, поставило евпаторийцев в тупик.

«В дверях муниципального бюджетного учреждения «Детская школа искусств» нас с жителями города встретили несколько огромных, агрессивных представителей частной охранной фирмы, которые нас не пускали внутрь, — написала участница обсуждения Елена Сафронова в Facebook. — Время на часах 13:45, до начала публичных слушаний 15 минут, ребята, аргументируя распоряжением чиновников и отсутствием свободных мест в зале, пытаются закрыть дверь».

Внутрь людей пустили лишь после приезда главы горадминистрации Романа Тихончука, уточнила Сафронова. Она пояснила, что дальше все было «как по шаблону»: полный зал, в котором «как только берет слово «не тот» человек, его начинают зафукивать и засвистывать».

В связи с таким «гостеприимством» на обсуждениях депутат Евпаторийского горсовета Оксана Таранина направила заявление в прокуратуру города и другие инстанции, о чем сообщила на своей странице в Facebook.

Однако при всем «одобрении общественности» проект реализован не будет — из-за отсутствия у инвестора разрешительных документов на подобные работы. Такое мнение в разговоре высказал общественный деятель (в прошлом — депутат горсовета Евпатории) Николай Котляревский.

«Этот проект невозможно реализовать, судя по тем бумагам, которые мы изучали. Скажу больше, как только появится хоть один разрешительный документ — с учетом тех документов, которые есть — они (те, кто подписали указанные документы — прим.) сразу же все пойдут в суд. Все суды будут указывать, что это общественное пространство», — сказал Котляревский.

Судя по комментариям, обращениям и записям жителей Евпатории в соцсетях, подавляющее большинство горожан против осуществления проекта, но власти не слышат людей, полагает общественный деятель. Он считает, что лучше без всяких рисков дать инвестору развивать пустырь, а не важную для города общественную зону.

«Есть разные руководители: одни — думают о городе, а другие — о набивании своего кармана. Если мы отдадим участок на 20 лет, никто за него не спросит, (инвестор — прим.) будет платить копеечную аренду. И все на этом закончится», — констатировал Николай Котляревский.

По информации ресурса Rusprofile, ООО «Парк «Забава» — микропредприятие, зарегистрированное в Евпатории лишь в 2019 году; численность сотрудников — один человек; уставной капитал — 10 тыс. руб. Сведения об участии фирмы в госзакупках в качестве поставщика или заказчика отсутствуют.

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