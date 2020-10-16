Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В музеях Севастополя отменяют экскурсии и массовые мероприятия ● Ургант предложил свой вариант крымской вакцины от COVID-19 ● В Севастополе побит антирекорд по зараженным коронавирусом за одни сутки ● Число умерших с COVID-19 в Крыму достигло 100 человек ● В Крыму выявили 171 новый случай коронавируса
Таксистов в Крыму начали наказывать за отсутствие масок
В Крыму стали проверять таксистов на наличие медицинских масок и антисептиков.
Об этом пишет Крым24 со ссылкой на источник в управлении ГИБДД Крыма.
В отношении водителей такси составляют админпротоколы по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ в случае несоблюдения ими правил по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Так, нарушения уже выявлены в Алуште и Евпатории. Таксистам грозят штрафы на сумму от 1 000 до 30 000 рублей.
Также проверяют водителей общественного транспорта. За нарушение масочного режима наказывают.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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