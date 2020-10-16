Таксистов в Крыму начали наказывать за отсутствие масок

В Крыму стали проверять таксистов на наличие медицинских масок и антисептиков.

Об этом пишет Крым24 со ссылкой на источник в управлении ГИБДД Крыма.

В отношении водителей такси составляют админпротоколы по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ в случае несоблюдения ими правил по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Так, нарушения уже выявлены в Алуште и Евпатории. Таксистам грозят штрафы на сумму от 1 000 до 30 000 рублей.

Также проверяют водителей общественного транспорта. За нарушение масочного режима наказывают.

Ранее Новости Крыма сообщали:

США возобновляют полеты авиации над Симферополем. Правительство США приняло решение возобновить с 27 октября авиаперелеты своих компаний в районе Симферополя.

Самолеты из Воронежа в Крым теперь будут летать и зимой. Прямое регулярное авиасообщение между Симферополем и Воронежем продлено на осенне-зимнюю навигацию, которая начнется с 25 октября.

Севастополь отказывает в проезде пассажирам без масок. Работники общественного транспорта Севастополя теперь обязаны носить маски и не допускать проезд граждан без масок.

Поезда из Крыма пойдут в Сибирь и на Урал. Через два месяца Симферополь начнет отправлять поезда в Пермь и Омск.