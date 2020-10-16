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Коронавирус в Крыму

Таксистов в Крыму начали наказывать за отсутствие масок

16:38 пятница, 16 октября 2020

В Крыму стали проверять таксистов на наличие медицинских масок и антисептиков.

Об этом пишет Крым24 со ссылкой на источник в управлении ГИБДД Крыма.

В отношении водителей такси составляют админпротоколы по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ в случае несоблюдения ими правил по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Так, нарушения уже выявлены в Алуште и Евпатории. Таксистам грозят штрафы на сумму от 1 000 до 30 000 рублей.

Также проверяют водителей общественного транспорта. За нарушение масочного режима наказывают.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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