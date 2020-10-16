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Власть

Стало известно, где в Большой Алуште вода не соответствует нормам

08:52 пятница, 16 октября 2020
Алушта
Стало известно, где в Большой Алуште вода не соответствует нормам

фото © Новости Крыма

С января по сентябрь 2020 года лабораторией Алуштинского филиала ГУП РК «Вода Крыма» исследовано более 3000 проб.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Алушты.

С января по сентябрь 2020 года лабораторией Алуштинского филиала ГУП РК «Вода Крыма» исследовано: 2820 проб питьевой воды из разводящей сети и РЧВ; 27 проб поверхностных источников; 310 проб подземных источников.

Общее количество проб исследованной воды составляет 3157. Из них в 29 пробах питьевой воды из скважин с. Рыбачье и с. Приветное имеются превышения требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателю «Жесткость».

Скважины с. Рыбачье введены в эксплуатацию в 1974 г., переданы на баланс предприятия 15.10.2015 г. Скважины с. Приветное введены в эксплуатацию в 70-80-х годах, переданы на баланс ГУП РК «Вода Крыма» 28.10.2016 г. Превышение показателя «Жесткость» в воде данных скважин имелось уже на момент передачи источников в хозяйственное ведение Алуштинского филиала ГУП РК «Вода Крыма».

Прочие 3128 пробы питьевой воды с централизованных систем водоснабжения Алуштинского филиала ГУП РК «Вода Крыма» соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по всем показателям.

ГУП РК «Вода Крыма» разработан План мероприятий по улучшению качества питьевой воды в Алуштинском городском округе с доведением до норм СанПиН 2.1.4.1074-01 на 2020-2024 гг. Пунктами 4,5 Плана предусмотрено выполнение мероприятий по умягчению питьевой воды в скважинах с. Рыбачье и с. Приветное с доведением показателя «Жесткость» до требований СанПиН 2.1.4.1074-01.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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