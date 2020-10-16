Стало известно, где в Большой Алуште вода не соответствует нормам

фото © Новости Крыма

С января по сентябрь 2020 года лабораторией Алуштинского филиала ГУП РК «Вода Крыма» исследовано более 3000 проб.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Алушты.

С января по сентябрь 2020 года лабораторией Алуштинского филиала ГУП РК «Вода Крыма» исследовано: 2820 проб питьевой воды из разводящей сети и РЧВ; 27 проб поверхностных источников; 310 проб подземных источников.

Общее количество проб исследованной воды составляет 3157. Из них в 29 пробах питьевой воды из скважин с. Рыбачье и с. Приветное имеются превышения требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателю «Жесткость».

Скважины с. Рыбачье введены в эксплуатацию в 1974 г., переданы на баланс предприятия 15.10.2015 г. Скважины с. Приветное введены в эксплуатацию в 70-80-х годах, переданы на баланс ГУП РК «Вода Крыма» 28.10.2016 г. Превышение показателя «Жесткость» в воде данных скважин имелось уже на момент передачи источников в хозяйственное ведение Алуштинского филиала ГУП РК «Вода Крыма».

Прочие 3128 пробы питьевой воды с централизованных систем водоснабжения Алуштинского филиала ГУП РК «Вода Крыма» соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по всем показателям.

ГУП РК «Вода Крыма» разработан План мероприятий по улучшению качества питьевой воды в Алуштинском городском округе с доведением до норм СанПиН 2.1.4.1074-01 на 2020-2024 гг. Пунктами 4,5 Плана предусмотрено выполнение мероприятий по умягчению питьевой воды в скважинах с. Рыбачье и с. Приветное с доведением показателя «Жесткость» до требований СанПиН 2.1.4.1074-01.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

«На обмеление водохранилищ страшно смотреть»: что происходит с водоснабжением в Крыму. В Крыму усугубляется проблема с нехваткой воды. Вслед за Симферопольским, Бахчисарайским районом и Алуштой график водоснабжения вводят в Белогорске, а Севастополь переходит в «режим повышенной готовности» из-за дефицита воды.

Жители Севастополя получили «инопланетную» голубую воду. Ранее о необычном явлении сообщали в Симферополе.

В Симферополе пробурили 12 скважин для работы котельных. На котельных «Крымтеплокоммунэнерго» в Симферополе уже пробурены 12 скважин из 14 запланированных, утверждает глава МинЖКХ правительства Крыма Дмитрий Черняев.

Воду реки Салгир в Крыму решили сделать питьевой. Современные методы очистки позволяют сделать пригодной для питья воду реки Салгир.