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США возобновляют полеты авиации над Симферополем
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Правительство США приняло решение возобновить с 27 октября авиаперелеты своих компаний в районе Симферополя.
Об этом говорится в распоряжении Федерального авиационного управления (FAA), размещенном на официальном сайте Федерального реестра американского правительства в четверг, 15 октября.
«Данная поправка не продлевает запрет на выполнение определенных полетных операций в определенных зонах района полетной информации Симферополя <...> из-за изменения условий в воздушном пространстве и связанного с этим снижения уровня опасности для гражданской авиации США», - указано в документе.
Так, запрет, введенный в 2014 году из соображений безопасности, истекает 27 октября.
«Хотя FAA ожидает, что РФ в обозримом будущем продолжит предъявлять незаконные территориальные претензии и поддерживать конкурентного поставщика аэронавигационных услуг, Украина продемонстрировала твердую приверженность принятию надлежащих мер по минимизации оставшихся рисков для безопасности полетов», - заявили в управлении.
Кроме того, в FAA подчеркнули, что Киев делает все необходимое для защиты гражданской авиации от угрозы.
«Украина также продемонстрировала твердую приверженность осуществлению необходимых шагов для защиты гражданской авиации от угрозы неверной идентификации, связанной с продолжающимся значительным российским военным присутствием и возможностями вооружений на Крымском полуострове и в его окрестностях», - отметили в авиационном управлении.
По мнению руководства FAA, ситуация с безопасностью в районе полетной информации Симферополя стабилизировалась, тогда как запрет на полеты над Днепром продлили до 27 октября 2021 года – из-за потенциальной опасности для гражданской авиации в связи с продолжающимися военными действиями на востоке Украины.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
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