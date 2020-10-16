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Власть

США возобновляют полеты авиации над Симферополем

06:48 пятница, 16 октября 2020
США возобновляют полеты авиации над Симферополем

фото © Википедия

Правительство США приняло решение возобновить с 27 октября авиаперелеты своих компаний в районе Симферополя.

Об этом говорится в распоряжении Федерального авиационного управления (FAA), размещенном на официальном сайте Федерального реестра американского правительства в четверг, 15 октября.

«Данная поправка не продлевает запрет на выполнение определенных полетных операций в определенных зонах района полетной информации Симферополя <...> из-за изменения условий в воздушном пространстве и связанного с этим снижения уровня опасности для гражданской авиации США», - указано в документе.

Так, запрет, введенный в 2014 году из соображений безопасности, истекает 27 октября.

«Хотя FAA ожидает, что РФ в обозримом будущем продолжит предъявлять незаконные территориальные претензии и поддерживать конкурентного поставщика аэронавигационных услуг, Украина продемонстрировала твердую приверженность принятию надлежащих мер по минимизации оставшихся рисков для безопасности полетов», - заявили в управлении.

Кроме того, в FAA подчеркнули, что Киев делает все необходимое для защиты гражданской авиации от угрозы.

«Украина также продемонстрировала твердую приверженность осуществлению необходимых шагов для защиты гражданской авиации от угрозы неверной идентификации, связанной с продолжающимся значительным российским военным присутствием и возможностями вооружений на Крымском полуострове и в его окрестностях», - отметили в авиационном управлении.

По мнению руководства FAA, ситуация с безопасностью в районе полетной информации Симферополя стабилизировалась, тогда как запрет на полеты над Днепром продлили до 27 октября 2021 года – из-за потенциальной опасности для гражданской авиации в связи с продолжающимися военными действиями на востоке Украины.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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