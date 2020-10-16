США разрешили полеты над Крымом, но только под управлением Украины

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16 октября ряд средств массовой информации распространили информацию о том, что «США разрешат полеты над Симферополем».Власти Крыма даже заявили, что США признали Крым российской территорией.

На самом деле речь идет о непонимании и неправильном переводе. В частности, одно информационное агентство распространило информацию

«США разрешили своим авиакомпаниям полеты в определенных районах зоны воздушной ответственности Симферополя, сообщается в уведомлении Федерального авиационного управления (FAA) США, опубликованном в четверг для ознакомления на сайте Федерального реестра.

Согласно уведомлению, отмена запрета произойдет 27 октября.

«В связи со (. . .) снижением рисков для гражданской авиации США данная поправка не предусматривает продолжение запрета на полеты в указанных районах Симферополя (. . .), срок действия которого истекает 27 октября 2020 года», - говорится в уведомлении.

«Хотя FAA ожидает, что РФ будет продолжать заявлять нелегитимные территориальные претензии и поддерживать конкурирующих (с украинскими) поставщиков аэронавигационных услуг, Украина продемонстрировала, что по-прежнему намерена принимать необходимые меры для сокращения остающихся рисков полетной безопасности в зоне воздушной ответственности Симферополя», - отмечают в управлении.

Между тем, введенные изменения не касаются запрета на полеты авиации США в зоне воздушной ответственности Днепра.«

А у некоторых СМИ данный перевод трансформировался вообще в «разрешение летать над Симферополем».

На самом деле, речь идет не о «полетах над Симферополем», а о полетах в районе ответственности Симферопольского района полетной информации (Симферопольском FIR). Это часть воздушного пространства, на управление в котором в 1997 году ICAO делегировало Украине исключительное право обслуживать воздушное движение над открытым морем. Управление осуществлялось с Симферопольского центра ОВД «Крымаэрорух«

Район полетной информации (РПИ или FIR от английского Flight Information Region) — воздушное пространство определенных размеров, в пределах которого обеспечиваются полетно-информационное обслуживание и аварийное оповещение.

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