Спасатели эвакуировали пострадавшую туристку с горы Сокол

Девушка оступилась на сыпучем грунте и повредила ногу, самостоятельно передвигаться не могла.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, вчера в 13:16 на оперативный пульт крымских спасателей поступило сообщение о том, что близ горы Сокол (городской округ Судак), девушка оступилась на сыпучем грунте и повредила ногу. Требуется помощь спасателей для ее эвакуации.

К месту немедленно выехали сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 3-ти человек и 1 единицы техники совместно с ГУ МЧС России по Республике Крым.

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов сообщил, что девушка была обнаружена на вершине южного склона горы Сыхт-Лар на труднодоступном участке местности со сложными скальным и сыпучим рельефом.

— Как выяснилось, во время туристической прогулки, девушка отклонилась от маршрута, оступилась на сыпучем грунте и повредила ногу. По прибытии пострадавшей наложена вакуумная шина, с помощью носилок спасатели последовательно организовали безопасный спуск девушки и эвакуировали ее к личному автомобилю. От медицинской помощи отказалась. С пострадавшей проведена профилактическая и разъяснительная беседа о правилах поведения в горнолесной зоне, — рассказал Сергей Шахов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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