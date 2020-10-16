Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 78.4
воздух +23
море +22

Происшествия

Спасатели эвакуировали пострадавшую туристку с горы Сокол

12:07 пятница, 16 октября 2020

Девушка оступилась на сыпучем грунте и повредила ногу, самостоятельно передвигаться не могла.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, вчера в 13:16 на оперативный пульт крымских спасателей поступило сообщение о том, что близ горы Сокол (городской округ Судак), девушка оступилась на сыпучем грунте и повредила ногу. Требуется помощь спасателей для ее эвакуации.

К месту немедленно выехали сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 3-ти человек и 1 единицы техники совместно с ГУ МЧС России по Республике Крым.

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов сообщил, что девушка была обнаружена на вершине южного склона горы Сыхт-Лар на труднодоступном участке местности со сложными скальным и сыпучим рельефом.

— Как выяснилось, во время туристической прогулки, девушка отклонилась от маршрута, оступилась на сыпучем грунте и повредила ногу. По прибытии пострадавшей наложена вакуумная шина, с помощью носилок спасатели последовательно организовали безопасный спуск девушки и эвакуировали ее к личному автомобилю. От медицинской помощи отказалась. С пострадавшей проведена профилактическая и разъяснительная беседа о правилах поведения в горнолесной зоне, — рассказал Сергей Шахов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Двое туристов сорвались со скалы в районе Алушты. Крымским спасателям пришлось оказывать помощь туристам, которые сорвались со скалы в районе горы Демерджи под Алуштой, сообщает пресс-служба МЧС РК.

В Большом Каньоне Крыма спасли туристку. В службу спасения поступило сообщение о том, что на туристической тропе Большого Каньона Крыма в Бахчисарайском районе женщине, находившейся в составе группы туристов, стало плохо.

Трое туристов заблудились на Ай-Петри. Спасатели Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» оказали помощь потерявшимся туристам в районе горы Ай-Петри.

На Ай-Петри заблудились двое туристов. Специалисты Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» оказали помощь потерявшимся туристам в районе горы Ай-Петри.

Водный кризис
Превышение нормы в тысячу раз: вода в Салгире непригодна для питья

Превышение нормы в тысячу раз: вода в Салгире непригодна для питья

Вода в реке Салгир по отдельным показателям оказалась загрязнена в тысячи раз больше нормы.

Сюжет
Водный кризис

Водный кризис

Водоснабжение Крыма под угрозой

Коронавирус в Крыму
В Севастополе побит антирекорд по зараженным коронавирусом за одни сутки

В Севастополе побит антирекорд по зараженным коронавирусом за одни сутки

По состоянию на утро 16 октября в Севастополе было зарегистрировано 42 новых случая заболевания COVID-19.

Происшествия
В Балалавскую бухту попало топливо из затопленных судов

В Балалавскую бухту попало топливо из затопленных судов

После вмешательства прокуратуры Севастополя в Балаклавской бухте начался подъем затопленных судов, загрязнявших нефтепродуктами морскую воду.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации