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Происшествия

Симферополец украл две бетономешалки со двора частного дома

Сотрудники полиции в Симферополе задержали 28-летнего местного жителя по подозрению в краже двух бетономешалок из домовладения.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.

В дежурную часть полиции г. Симферополя поступило заявление от 36-летнего жителя г. Симферополя о том, что неустановленное лицо тайно путем свободного доступа, со двора его дома похитило две бетономешалки. С учетом износа техники неизвестные причинили потерпевшему ущерб на сумму более 20000 руб.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска МВД по Республике Крым, совместно с оперативниками отдела полиции «Киевский» УМВД по Симферополю установлена причастность к совершению данного преступления 28-летнего симферопольца.

Выяснилось, что задержанный совместно со своим знакомым на автомашине ездили по частному сектору в разных районах города, и присмотрев во дворах домов какое-либо имущество, похищали его. Добытое преступным путем продавали, а деньги тратили на собственные нужды.

В настоящий момент личность второго фигуранта, а также причастность обоих к совершению других преступлений, устанавливается.

Следственным отделом ОП №2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное похищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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