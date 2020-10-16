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Происшествия

Силовики изъяли коробку с наркотиками у жителя севера Крыма

09:22 пятница, 16 октября 2020

Житель крымского села Перекоп стал фигурантом уголовного дела о хранении наркотиков.

Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Республике Крым.

«По одному из адресов села Перкоп, где проживал мужчина, сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым обнаружены и изъяты вещества растительного происхождения в картонной коробке общим весом более 400 граммов, которые предположительно являются наркотическим средством, запрещенным к обороту», – говорится в сообщении.

Проведенное экспертами соответствующее исследование подтвердило принадлежность представленных на изучение образцов к списку наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Материалы, доказывающие факт осуществления гражданином преступной деятельности, были переданы по подследственности в полицию Армянска.

Правоохранительные органы Армянска в отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ – незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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