Севастопольцы смогут в режиме онлайн отследить вырубку деревьев

В Севастополе будет создана электронная система, в которой можно будет отследить вырубку деревьев и компенсационные посадки.

Посмотреть, куда пересадили то или иное растение, вырубленное ради строительства каких-либо объектов, сможет любой житель города.

Решение об этом было принято сегодня на заседании правительства города.

«Информационная система «Зеленый фонд» будет представлять собой базу данных всех зеленых насаждений Севастополя, через нее можно будет планировать как вырубки, так и компенсационные посадки. Также будет публичный портал, на котором можно будет посмотреть реестр выданных порубочных билетов и увидеть в режиме онлайн, как вырубленное дерево восстановилось на другом земельном участке», - прокомментировала начальник Главного управления информатизации и связи Севастополя Александра Осипова.

Сообщается также, что новая система будет интегрирована в портал Госуслуги. Там же можно будет получить порубочные билеты, стоимость которых будет рассчитываться автоматически. На эти цели выделены более 7 миллионов рублей из бюджетных средств Севприроднадзора.

Как сообщалось ранее, в Севастополе в микрорайоне Казачья Бухта идет строительство жилых домов для Министерства обороны. Планируется возвести 22 дома для военнослужащих. Для этого застройщик вырубит 116 деревьев, а взамен обещает разбить новый сквер или парк.

Также большие вырубки планируются под Севастополем ради строительства трассы «Таврида». Взамен заложены порядка 800 миллионов рублей на компенсационные зеленые насаждения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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