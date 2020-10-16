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Происшествия

Семейная пара устроила дебош в севастопольском караоке-баре

Сотрудники Росгвардии помогли задержать дебоширов, которые устроили скандал в севастопольском караоке-баре, сообщает пресс-служба вневедомственной охраны.

 Известно, что двое отдыхающих повздорили с администратором ночного клуба.

«Работница заведения указала на гостей зала и заявила, что в конце вечера между молодыми людьми и персоналом караоке-бара возникли разногласия на тему размера счета и его оплаты. В ходе дальнейших разбирательств конфликт перерос в рукоприкладство -  разгневанная посетительница швырнула пивной бокал в лицо администратору», - говорится в сообщении.

Правонарушителями оказались гости города-героя - семейная пара, их задержали и доставили в местное отделение полиции. По факту инцидента проводится проверка.Ранее в Керчи разгромил автозаправочную станцию и отель.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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