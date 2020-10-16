Семейная пара устроила дебош в севастопольском караоке-баре

Сотрудники Росгвардии помогли задержать дебоширов, которые устроили скандал в севастопольском караоке-баре, сообщает пресс-служба вневедомственной охраны.

Известно, что двое отдыхающих повздорили с администратором ночного клуба.

«Работница заведения указала на гостей зала и заявила, что в конце вечера между молодыми людьми и персоналом караоке-бара возникли разногласия на тему размера счета и его оплаты. В ходе дальнейших разбирательств конфликт перерос в рукоприкладство - разгневанная посетительница швырнула пивной бокал в лицо администратору», - говорится в сообщении.

Правонарушителями оказались гости города-героя - семейная пара, их задержали и доставили в местное отделение полиции. По факту инцидента проводится проверка.Ранее в Керчи разгромил автозаправочную станцию и отель.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Иномарка сбила девятилетнюю девочку в Ялте. Сотрудники полиции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия в Ялте, в котором пострадал ребенок.

Пятеро погибли и 165 травмированы: статистика ДТП с детьми в Крыму. За девять месяцев текущего года на дорогах полуострова произошло 140 ДТП с пострадавшими младше 16 лет.

В Евпатории женщина ночью выпала из окна многоквартирного дома. Ночью в службу спасения поступило сообщение о том, что в п. Заозерное г. Евпатория необходима помощь женщине, которая упала с 3 этажа.

Странное вождение в Севастополе закончилось кувырком на клумбу. Накануне около половины девятого вечера в Севастополе произошло ДТП, в результате которого перевернулся автомобиль и пострадал один человек.