Российские военные провели ракетные стрельбы у берегов Крыма

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Черноморский флот России провел маневры с участием фрегата «Адмирал Григорович» и расположенного в крымских горах берегового ракетного комплекса «Утес».

Из-за этого российские военные частично закрыли район Черного моря.

Как сообщает пресс-служба флота, в ходе учения боевой расчет комплекса «Утес» выпустил по условному противнику ракету «Прогресс».

«На дистанции более 10 километров эта ракета была успешно поражена зенитным ракетным комплексом «Штиль» фрегата «Адмирал Григорович». Для обеспечения безопасности морской полигон в акватории Черного моря, в котором проводились ракетные стрельбы, был закрыт для судоходства» – говорится в сообщении.

Для закрытия района в морской акватории привлекли более 10 боевых кораблей и вспомогательных судов, отметили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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