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Общество

Резкое похолодание, дожди и сильный ветер ожидаются в Крыму в выходные

11:24 пятница, 16 октября 2020
Резкое похолодание, дожди и сильный ветер ожидаются в Крыму в выходные

фото © Новости Крыма

МЧС распространило штормовое предупреждение о резком ухудшении погодных условий в Крыму в выходные.

Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС по республике.

«В связи с прохождением холодного атмосферного фронта вечером 17 октября, 18-19 октября в Крыму ожидается резкое изменение погоды: дожди, вечером 17 октября, 18 октября местами очень сильные дожди, грозы, усиление южного с переходом на северо-западный ветра 17-22 метров в секунду. 19 октября понижение максимальной температуры воздуха до 13-18, минимальной до 3-8», – говорится в сообщении.

МЧС рекомендует избегать нахождения на улице, сторониться рекламных конструкций, дорожных знаков и плохозакрепленных предметов, минимизировать время нахождения в подземных переходах.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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