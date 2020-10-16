Общество
Резкое похолодание, дожди и сильный ветер ожидаются в Крыму в выходные
фото © Новости Крыма
МЧС распространило штормовое предупреждение о резком ухудшении погодных условий в Крыму в выходные.
Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС по республике.
«В связи с прохождением холодного атмосферного фронта вечером 17 октября, 18-19 октября в Крыму ожидается резкое изменение погоды: дожди, вечером 17 октября, 18 октября местами очень сильные дожди, грозы, усиление южного с переходом на северо-западный ветра 17-22 метров в секунду. 19 октября понижение максимальной температуры воздуха до 13-18, минимальной до 3-8», – говорится в сообщении.
МЧС рекомендует избегать нахождения на улице, сторониться рекламных конструкций, дорожных знаков и плохозакрепленных предметов, минимизировать время нахождения в подземных переходах.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Симферополе зарегистрирован второй с начала октября температурный рекорд. Во вторник, 13 октября, в Симферополе был зафиксирован температурный рекорд.
Прогноз погоды в Крыму на четверг 15 октября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 15 октября.
Дожди и похолодание в Крыму: спасатели готовятся к ЧС. На выходных в Крыму ожидаются дожди и похолодание, сообщает МЧС правительства Крыма со ссылкой на местный Гидрометцентр.
Прогноз погоды в Крыму на среду 14 октября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 14 октября.
Превышение нормы в тысячу раз: вода в Салгире непригодна для питья
Вода в реке Салгир по отдельным показателям оказалась загрязнена в тысячи раз больше нормы.
Водный кризис
Водоснабжение Крыма под угрозой
В Севастополе побит антирекорд по зараженным коронавирусом за одни сутки
По состоянию на утро 16 октября в Севастополе было зарегистрировано 42 новых случая заболевания COVID-19.
Дожди и похолодание в Крыму: спасатели готовятся к ЧС
На выходных в Крыму ожидаются дожди и похолодание, сообщает МЧС правительства Крыма со ссылкой на местный Гидрометцентр.
вчера
В Балалавскую бухту попало топливо из затопленных судов
После вмешательства прокуратуры Севастополя в Балаклавской бухте начался подъем затопленных судов, загрязнявших нефтепродуктами морскую воду.