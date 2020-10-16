Общество
Прогноз погоды в Крыму на пятницу 16 октября
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 16 октября.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (ночью и утром местами туман), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность), уровень опасности оранжевый.
В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 22, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер южный 6 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 97 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
В Ялте сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 23, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер юго-восточный 5 км/час, возможны порывы до 9 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 77 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 21, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер южный 10 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 85 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 23, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер юго-западный 9 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 97 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.
В Керчи сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 22, ночью около 16 градусов. Ветер северный 10 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 93 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 22, ночью от 15 до 17 градусов. Ветер южный 11 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 98 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 24, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер южный 7 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 40 до 100 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.
В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 22, ночью около 15 градусов. Ветер южный 7 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 100 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 18, ночью около 13 градусов. Ветер юго-восточный 5 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 86 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 20, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер юго-восточный 4 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 89 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 20 до 22 градусов тепла. По городам: в Алуште - 21, в Евпатории - 21, на мысе Казантип в Азовском море - 21, в Керчи - 21, в Николаевке - 21, в Севастополе - 21, в Судаке - 21, на Тарханкуте - 21, в Феодосии - 22, в Ялте - 22 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 21, в Египте - 29, на Кипре - 28, в Одессе - 20, в Сочи - 23, в Турции - 27, в Хорватии - 23 градусов выше нуля.
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