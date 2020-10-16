Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Минздраве Крыма уверяют, что никакая роженица от коронавируса не умирала ● В Севастополе закрыли театры, кинотеатры и ограничили работу ЗАГСов ● В симферопольском ковидном госпитале умерла роженица с коронавирусом ● В Севастополе 35 случаев COVID-19 за сутки, есть умершие ● В Крыму заявили, что разработали собственную вакцину от коронавируса
При отказе от масок число заболевших COVID-19 может достичь миллиона в день
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Число инфицированных коронавирусом в РФ может достичь 1 млн человек в сутки уже к новому году при отказе людей использовать защитные средства. Это подразумевает самый негативный сценарий прогноза Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Университете Вашингтона в Сиэттле.
Он был составлен на основе математической модели. IHME ведет работы по России совместно с МФТИ.
— Самый пессимистичный вариант прогноза IHME предполагает значение числа заболевших в 1 млн человек в ночь с 31 декабря на 1 января. Но это в случае, если не будет никаких мер по противодействию распространению инфекции, то есть никто не будет носить масок и так далее, - рассказал «Известиям» заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.
Самый благополучный сценарий, возможный при ношении масок и соблюдении правил дистанцирования, предполагает показатель в 4 тыс. заболевших в день к новому году. Эксперты подчеркивают, что математические модели прогнозируют лишь вероятный сценарий развития событий.
Всего в России за 14 октября выявлено 13,7 тыс. новых случаев COVID-19. За 24 часа было зафиксировано 286 летальных исходов и 8,4 тыс. выздоровлений.
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При отказе от масок число заболевших COVID-19 может достичь миллиона в день
Число инфицированных коронавирусом в РФ может достичь 1 млн человек в сутки уже к новому году при отказе людей использовать защитные средства. Это подразумевает самый негативный сценарий прогноза Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Университете Вашингтона в Сиэттле.
В симферопольском ковидном госпитале умерла роженица с коронавирусом
В крымском Минздраве прокомментировали информацию о том, что в симферопольском ковидном госпитале, открытом на базе 7-й городской больницы, скончалась роженица с коронавирусом.
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