Водный кризис
Развитие сюжета: «На обмеление водохранилищ страшно смотреть»: что происходит с водоснабжением в Крыму ● В Симферополе пробурили 12 скважин для работы котельных ● Воду реки Салгир в Крыму решили сделать питьевой ● Скоро закончится вода: в Севастополе ввели режим повышенной готовности ● Спасти Севастополь от засухи: на реке Бельбек начали строить водозабор
Превышение нормы в тысячу раз: вода в Салгире непригодна для питья
фото © Новости Крыма
Вода в реке Салгир по отдельным показателям оказалась загрязнена в тысячи раз больше нормы.
Об этом сегодня на совещании по вопросам водоснабжения Симферополя и прилегающих районов сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Река Салгир. По показателям у нас в тысячу раз превышение с точки зрения загрязнения по отдельным нормативам, по отдельным элементам таблицы Менделеева», – сказал Аксенов.
Генеральный директор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов уточнил, что коли-индекс (количественный показатель фекального загрязнения воды) в Салгире зафиксирован на уровне 1 600 000.
«Зашкаливающий. Понятно, что еще удобрения тянут с огородов, с полей – все вместе, но в общем и слив в том числе канализационных стоков. Давайте уже все это прекратим. При этом все будут в плюсе», – заявил глава Крыма.
Ранее сообщалось, что сразу несколько российских научных организаций изучают возможность очистки воды реки Салгир с целью ее дальнейшего использования.
По мнению заведующего кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, профессора Ильи Николенко, современные методы очистки позволяют сделать пригодной для питья воду реки Салгир.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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Превышение нормы в тысячу раз: вода в Салгире непригодна для питья
Вода в реке Салгир по отдельным показателям оказалась загрязнена в тысячи раз больше нормы.
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