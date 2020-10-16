Превышение нормы в тысячу раз: вода в Салгире непригодна для питья

фото © Новости Крыма

Вода в реке Салгир по отдельным показателям оказалась загрязнена в тысячи раз больше нормы.

Об этом сегодня на совещании по вопросам водоснабжения Симферополя и прилегающих районов сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Река Салгир. По показателям у нас в тысячу раз превышение с точки зрения загрязнения по отдельным нормативам, по отдельным элементам таблицы Менделеева», – сказал Аксенов.

Генеральный директор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов уточнил, что коли-индекс (количественный показатель фекального загрязнения воды) в Салгире зафиксирован на уровне 1 600 000.

«Зашкаливающий. Понятно, что еще удобрения тянут с огородов, с полей – все вместе, но в общем и слив в том числе канализационных стоков. Давайте уже все это прекратим. При этом все будут в плюсе», – заявил глава Крыма.

Ранее сообщалось, что сразу несколько российских научных организаций изучают возможность очистки воды реки Салгир с целью ее дальнейшего использования.

По мнению заведующего кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, профессора Ильи Николенко, современные методы очистки позволяют сделать пригодной для питья воду реки Салгир.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов понял, что неограниченное бурение скважин может нанести вред экологии Крыма. Решение вопросов водоснабжения на Крымском полуострове путем использования исключительно подземных вод чревато экологическими проблемами.

Виноват климат: будущее пицундской сосны в Крыму под угрозой. Ученые выявили факторы, которые определяют рост пицундской сосны в Крыму и на черноморском побережье Кавказа — единственных местах обитания этого вида.

В Крыму пересох самый большой водопад. В Крыму пересох самый большой водопад полуострова Учан-Су.

В Салгире завелись раки. Во время очистки русла реки Салгир рабочие обнаружили раков.