Праздники-2021: как россияне будут отдыхать в следующем году

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Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году, сообщает пресс-служба кабмина.

«В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно», – говорится в сообщении.

Кроме того, нерабочую субботу, 20 февраля, перенесут на понедельник, 22 февраля, чтобы у граждан было три выходных дня подряд: с 21 по 23 февраля (с воскресенья по вторник).

Всего в 2021 году у россиян будет семь праздничных периодов: с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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