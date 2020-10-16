Власть
Поклонская потребовала проверить четырехэтажный самострой на заповедной скале
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская направила официальный запрос в Генеральную прокуратуру и Росприроднадзор России с просьбой проверить 4-этажное бетонное строение, возведенное на скале в Черноморском районе Крыма.
Речь идет о спуске к морю в районе Большого Атлеша неподалеку от знаменитой природной каменной арки.
Бетонный короб с лестницей высотой в несколько этажей был построен в месте, называемом «Рыбацкий стан». На его территории расположены также часовня, рыбацкая ферма, дайвинг-центр, дельфинарий и гостиница.
«Красивая скала над морем превратилась в нечто непонятное. По документам это нестационарный торговый объект. Раньше там была просто скала, но они дополнили ее монолитным построением в несколько этажей. При этом все канализационные стоки просто без очистки идут через трубу в море», - рассказала Поклонская.
По словам депутата, местные чиновники аргументируют существование бетонного самостроя «недопустимостью проверок субъектов малого бизнеса».
«Говорят: «Мы не будем оказывать давление на малый и средний бизнес». Но это передергивание закона и прикрывание фиговым листочком одного места! Я надеюсь, что будет возбуждено уголовное дело, в том числе на чиновников, у которых под носом такой беспредел творится», - добавила Наталья Поклонская.
По словам депутата, проблемы с самостроями, сбросом канализации в море и загрязнением природы есть и в других частях Крыма. Среди заметных проблемных точек Поклонская отметила пляжи в районе поселка Заозерное под Евпаторией, которые находятся в запустении.
«Там в песке торчат ржавые штыри от старых пирсов, пляжи не убираются, водоросли просто гниют все лето. Местные чиновники, видимо, отдыхают в других местах, но точно не в своем регионе. Почему никому ничего не надо?», - возмутилась депутат.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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