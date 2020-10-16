Новый вице-премьер из Калининграда обещает «заболеть Крымом»

фото © пресс-служба администрации Калининграда

Новый вице-премьер Крыма Светлана Маслова в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым рассказала, почему решила переехать на полуостров и с чего начнет свою работу на новом месте.

В правительстве Крыма она будет курировать вопросы жилищно-коммунального хозяйства и транспорта.

- Как так вышло, что вы стали вице-премьером в Республике Крым?

- Я родилась и долгое время прожила в Анапе. Там у меня осталась вся семья: мама, брат, сестра, их семьи. Сейчас я приняла решение вернуться поближе к родным, чтобы чаще видеться. Климат, погода Крыма - это для меня такое близкое, родное, это то, чего не хватало в Калининграде. Тем более, сейчас по новой трассе «Таврида» до Анапы можно добраться практически за два с половиной часа. Я, конечно, изменилась за те тридцать лет, которые прожила в Калининграде, но тем не менее для меня Крым - это очень комфортная среда.

- А дети ваши тоже переезжают в Крым?

- Мои дети уже взрослые, внуку 4 года. Все уже образовали свои собственные семьи, а я могу распоряжаться своей жизнью так, как хочу. К сожалению, мои дети ни разу не были в Крыму, внук был, а дети не были. Хотя, наверное, многие представляют Калининградскую область как тоже такой отдаленный полуостров. Я думаю, что это надо видеть, это надо прочувствовать, этим надо просто заболеть. Если дети приедут, посмотрят, захотят - пусть переезжают.

- Профиль, который вы будете курировать – это сфера ЖКХ. С чего начнете?

- Я приступила к обязанностям в такой сложный период, когда идет подготовка к зиме и, когда необходимо решать водную проблему. Приближается завершение финансового года, Крыму выделяли достаточно серьезные финансовые ресурсы для благоустройства территории и реализации многих государственных программ. Сейчас мы этим и занимаемся для того, чтобы обеспечить выполнение всех целевых показателей и подготовить жилищный фонд и все то, что находится на территории полуострова, к устойчивому обеспечению температурных режимов.

- Как вы можете прокомментировать то, что в Украине вас внесли в базу сайта «Миротворец»?

- Угрызения совести не испытываю. Какие цели преследует этот сайт? Для чего они ведут этот список и как это все в дальнейшем отслеживается? Я никак не могу это прокомментировать. Для меня украинцы - дружественный народ, у меня есть родственники с украинскими корнями.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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