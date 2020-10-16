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При этом польза лекарства Ремдесивир, которое массово закупают украинские власти, ВОЗ не доказана.

Всемирная организация здравоохранения провела исследование, в результате которого определила, что Ремдесивир почти не влияет на показатели смертности от коронавируса. Об этом в четверг, 15 октября, сообщила газета Financial Times.

Отмечается, что ВОЗ пока не опубликовала официальный доклад по результатам испытаний под названием Solidarity, в которых приняли участие 11,2 тысячи госпитализированных с COVID-19 пациентов.

«Препараты Ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир и интерферон имеют незначительный эффект на показатели смертности в больницах», - заявили в организации, по данным издания.

Таким образом, подчеркнули в газете, «выводы ВОЗ означают, что единственным препаратом, доказавшим эффективность при лечении COVID-19, является дексаметазон» - стероид, который может вызывать у человека чувство эйфории и внезапные приливы энергии.

Как известно, президента США Дональда Трампа после заражения COVID-19 лечили и дексаметазоном, и Ремдесивиром. По данным NYT, первый из них способен превратить человека в параноика или одержимого.

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