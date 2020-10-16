Мест нет: часть больных с COVID в Севастополе будет оставлять дома

С понедельника в Севастополе больных с подтвержденным COVID-19 будут оставлять лечиться дома.

Решение принято в связи с переполненностью больниц.

«С понедельника мы готовы будем перейти на лечение легких и бессимптомных форм на дому. Но решение будет приниматься в каждом случае отдельно, исходя из обстоятельств», - сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, медикаменты пациентам будут доставлять на дом из больниц. Также медики будут удаленно контролировать течение болезни и выезжать на дом к больным, чтобы проводить повторные тесты.

Как сообщалось ранее, сегодня приняты ряд мер по ужесточению режима по противодействию COVID-19 в Севастополе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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