Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Минздраве Крыма уверяют, что никакая роженица от коронавируса не умирала ● В Севастополе закрыли театры, кинотеатры и ограничили работу ЗАГСов ● В симферопольском ковидном госпитале умерла роженица с коронавирусом ● В Севастополе 35 случаев COVID-19 за сутки, есть умершие ● В Крыму заявили, что разработали собственную вакцину от коронавируса
Мест нет: часть больных с COVID в Севастополе будет оставлять дома
С понедельника в Севастополе больных с подтвержденным COVID-19 будут оставлять лечиться дома.
Решение принято в связи с переполненностью больниц.
«С понедельника мы готовы будем перейти на лечение легких и бессимптомных форм на дому. Но решение будет приниматься в каждом случае отдельно, исходя из обстоятельств», - сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, медикаменты пациентам будут доставлять на дом из больниц. Также медики будут удаленно контролировать течение болезни и выезжать на дом к больным, чтобы проводить повторные тесты.
Как сообщалось ранее, сегодня приняты ряд мер по ужесточению режима по противодействию COVID-19 в Севастополе.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Назван единственный эффективный препарат от COVID-19. При этом польза лекарства Ремдесивир, которое массово закупают украинские власти, ВОЗ не доказана.
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В симферопольском ковидном госпитале умерла роженица с коронавирусом
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