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Коронавирус в Крыму

Мест нет: часть больных с COVID в Севастополе будет оставлять дома

С понедельника в Севастополе больных с подтвержденным COVID-19 будут оставлять лечиться дома.

Решение принято в связи с переполненностью больниц.

«С понедельника мы готовы будем перейти на лечение легких и бессимптомных форм на дому. Но решение будет приниматься в каждом случае отдельно, исходя из обстоятельств», - сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, медикаменты пациентам будут доставлять на дом из больниц. Также медики будут удаленно контролировать течение болезни и выезжать на дом к больным, чтобы проводить повторные тесты.

Как сообщалось ранее, сегодня приняты ряд мер по ужесточению режима по противодействию COVID-19 в Севастополе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Назван единственный эффективный препарат от COVID-19. При этом польза лекарства Ремдесивир, которое массово закупают украинские власти, ВОЗ не доказана.

Академик назвал факторы риска смерти при COVID-19. Сердечно-сосудистые заболевания у пациентов с коронавирусой инфекцией увеличивают риск смерти в 12 раз.

В Минздраве Крыма уверяют, что никакая роженица от коронавируса не умирала. В Симферополе не было зафиксировано ни одной смерти после кесарева сечения в роддоме №2, который перепрофилирован под ковидный госпиталь.

В симферопольском ковидном госпитале умерла роженица с коронавирусом. В крымском Минздраве прокомментировали информацию о том, что в симферопольском ковидном госпитале, открытом на базе 7-й городской больницы, скончалась роженица с коронавирусом.

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