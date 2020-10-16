Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крымские эксперты рассказали о повторном заражении коронавирусом ● Таксистов в Крыму начали наказывать за отсутствие масок ● В музеях Севастополя отменяют экскурсии и массовые мероприятия ● Ургант предложил свой вариант крымской вакцины от COVID-19 ● В Севастополе побит антирекорд по зараженным коронавирусом за одни сутки
Люди с какой группой крови быстрее сдаются ковиду
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Люди с кровью типа 0 имеют меньше рисков заразиться коронавирусом, в отличие от носителей крови A и AB.
К такому выводу пришли ученые из Дании и Канады, сообщает «МК» со ссылкой на Daily Mail.
Кроме этого, по словам ученых, люди с таким типом крови также снижается риск серьезных осложнений, таких как отказ органов, и даже смерти.
Исследователи использовали данные нескольких тысяч человек, протестированных на COVID-19.
«Среди тех, кто дал положительный результат на вирус, они обнаружили меньше людей с группой крови 0 и больше людей с типами A, B и AB. Разница в группах крови зависит от прикрепления к эритроцитам, называемых антигенами. Наличие или отсутствие этих молекул определяет группу крови человека. Антигены могут пропускать вирус в организм, а группа крови 0 не имеет антигенов, в отличие от всех других групп крови», - пишут эксперты.
Специалисты сделали вывод, что существует прямая часть между группой крови и риском коронавируса, а также очевидным защитным эффектом группы крови 0.
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В тексте использованы материалы: РИА Крым
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