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Коронавирус в Крыму

Люди с какой группой крови быстрее сдаются ковиду

21:10 пятница, 16 октября 2020
Люди с какой группой крови быстрее сдаются ковиду

фото © pixabay.com

Люди с кровью типа 0 имеют меньше рисков заразиться коронавирусом, в отличие от носителей крови A и AB.

  К такому выводу пришли ученые из Дании и Канады, сообщает «МК» со ссылкой на Daily Mail.

Кроме этого, по словам ученых, люди с таким типом крови также снижается риск серьезных осложнений, таких как отказ органов, и даже смерти.

Исследователи использовали данные нескольких тысяч человек, протестированных на COVID-19.

«Среди тех, кто дал положительный результат на вирус, они обнаружили меньше людей с группой крови 0 и больше людей с типами A, B и AB. Разница в группах крови зависит от прикрепления к эритроцитам, называемых антигенами. Наличие или отсутствие этих молекул определяет группу крови человека. Антигены могут пропускать вирус в организм, а группа крови 0 не имеет антигенов, в отличие от всех других групп крови», - пишут эксперты.

Специалисты сделали вывод, что существует прямая часть между группой крови и риском коронавируса, а также очевидным защитным эффектом группы крови 0.

Ранее врачи из Сингапура заявили, что одним из осложнений коронавируса может стать гангрена нижних конечностей, которая развивается при образовании тромба в аорте.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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