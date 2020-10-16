Крымские эксперты рассказали о повторном заражении коронавирусом

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В Крыму пока не зафиксированы доказательные случаи повторного заражения коронавирусом.

Об этом сообщила главный внештатный пульмонолог Минздрава РК Ирина Ульченко.

«Доказательных случаев о повторном заражении COVID-19 в Крыму не было. Возможно, анализ был ошибочным и неверно поставили диагноз», — рассказала врач-пульмонолог.

Вместе с тем американские ученые утверждают, что, переболев коронавирусом, можно заразиться повторно.

Заболевание еще малоизученное, и вопросы иммунитета по длительности также остаются открытыми, отметил в беседе с ForPost и.о. главного внештатного специалиста по инфекционным болезням крымского Минздрава Олег Козловский.

По мнению врача, чем легче проходит заболевание, тем менее стойкий иммунитет.

«Переболев коронавирусом в более тяжелой форме, мало шансов заболеть повторно. Разве что заразиться другим вирусом. Иммунитет вырабатывается в независимости от возраста и сопутствующих заболеваний», — сообщил эксперт.

Наш собеседник обратил внимание на то, что ПЦР-анализ может дать как ложноотрицательный, так и ложноположительный результат. То есть в первый раз пациент мог и не болеть коронавирусом. Поэтому нельзя с уверенностью говорить о повторном заражении, подчеркнул Козловский.

Врач-инфекционист Симферопольской инфекционной больницы Елена Соболева рассказала, что в ее практике случаев повторного заражения COVID-19 не было. Но повторно заболеть можно, считает она, поскольку спустя 3-6 месяцев после перенесенной болезни иммунитет перестает вырабатывать антитела.

Эксперт подбодрила, уточнив, что если повторное заражение и произойдет, то протекать оно будет в любом случае легче.

«Восемьдесят процентов случаев заболевания проходят легко, только 15-20 процентов тяжело и крайне тяжело пять процентов», — привела статистику эксперт.

В тексте использованы материалы: Форпост

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