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Происшествия

Крымчанка поплатилась телефоном за льготный проезд в маршрутке

14:49 пятница, 16 октября 2020
Ялта

В Ялте водитель маршрутки отказался везти пенсионерку и разбил ей телефон.

Об этом в группе «Честная Ялта» в соцсети Facebook написала пострадавшая Елена Шумакова.

«Автобус был переполнен, места были только стоячие. Я предъявила пенсионный, но водитель отказался меня везти, мотивирую тем, что по удостоверению везти пассажиров запрещено, потребовал, чтобы я вышла», — рассказала Елена.

Женщина решила зафиксировать произошедшее на видео, водитель некоторое время игнорировал Елену, но потом вышел из себя.

«Водитель выхватил из моих рук мобильный телефон и выбросил в окно, и сразу тронулся с места, даже двери не закрыл», — возмущается жительница Ялты.

Кроме того, он пригрозил женщине, что еще и переедет ее телефон. После этого ошарашенная пассажирка попросила остановить автобус и вышла.

Пострадавшая написала заявление в полицию. Водитель может быть привлечен к ответственности по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. На текущий момент проводится оценка состояния телефона в сервисном центре.

В тексте использованы материалы: Форпост

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