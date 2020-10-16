Крымчанка поплатилась телефоном за льготный проезд в маршрутке

В Ялте водитель маршрутки отказался везти пенсионерку и разбил ей телефон.

Об этом в группе «Честная Ялта» в соцсети Facebook написала пострадавшая Елена Шумакова.

«Автобус был переполнен, места были только стоячие. Я предъявила пенсионный, но водитель отказался меня везти, мотивирую тем, что по удостоверению везти пассажиров запрещено, потребовал, чтобы я вышла», — рассказала Елена.

Женщина решила зафиксировать произошедшее на видео, водитель некоторое время игнорировал Елену, но потом вышел из себя.

«Водитель выхватил из моих рук мобильный телефон и выбросил в окно, и сразу тронулся с места, даже двери не закрыл», — возмущается жительница Ялты.

Кроме того, он пригрозил женщине, что еще и переедет ее телефон. После этого ошарашенная пассажирка попросила остановить автобус и вышла.

Пострадавшая написала заявление в полицию. Водитель может быть привлечен к ответственности по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. На текущий момент проводится оценка состояния телефона в сервисном центре.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Пятеро погибли и 165 травмированы: статистика ДТП с детьми в Крыму. За девять месяцев текущего года на дорогах полуострова произошло 140 ДТП с пострадавшими младше 16 лет.

В Евпатории женщина ночью выпала из окна многоквартирного дома. Ночью в службу спасения поступило сообщение о том, что в п. Заозерное г. Евпатория необходима помощь женщине, которая упала с 3 этажа.

Странное вождение в Севастополе закончилось кувырком на клумбу. Накануне около половины девятого вечера в Севастополе произошло ДТП, в результате которого перевернулся автомобиль и пострадал один человек.

В Севастополе обнаружили труп в ящике. На территории Максимовой дачи 54-летний местный житель обнаружил ящик с трупом неизвестного мужчины; труп уже подвергся гнилостным изменениям и был частично скелетирован, сообщает Рен-ТВ.