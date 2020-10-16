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Происшествия

Избил гаечным ключом и угрожал убить: к чему приводят долги в Севастополе

Из-за долговых обязательств между 18-летним жителем города и его 24-летним знакомым возник спор.

Словесная перепалка переросла в конфликт, во время которой старший участник пригрозил, что расправится с оппонентом. В подтверждение своих слов мужчина перешел к делу: он достал из своего автомобиля большой гаечный ключ, избил им молодого парня, а затем скрылся.

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Балаклавскому району оперативно задержал злоумышленника.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», ему грозит до двух лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Севастопольский меридиан

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