Происшествия
Избил гаечным ключом и угрожал убить: к чему приводят долги в Севастополе
Из-за долговых обязательств между 18-летним жителем города и его 24-летним знакомым возник спор.
Словесная перепалка переросла в конфликт, во время которой старший участник пригрозил, что расправится с оппонентом. В подтверждение своих слов мужчина перешел к делу: он достал из своего автомобиля большой гаечный ключ, избил им молодого парня, а затем скрылся.
Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Балаклавскому району оперативно задержал злоумышленника.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», ему грозит до двух лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Севастопольский меридиан
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Водный кризис
Водоснабжение Крыма под угрозой
Дожди и похолодание в Крыму: спасатели готовятся к ЧС
На выходных в Крыму ожидаются дожди и похолодание, сообщает МЧС правительства Крыма со ссылкой на местный Гидрометцентр.
14 октября
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За 15 октября на территории Республики Крым подтвержден 171 новый случай коронавирусной инфекции.