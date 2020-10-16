Иномарка сбила девятилетнюю девочку в Ялте

Сотрудники полиции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия в Ялте, в котором пострадал ребенок.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

По информации ведомства, ДТП произошло в четверг около 17:00 на Севастопольском шоссе.

«Водитель Kia Spectra, двигаясь в направлении автодороги Гончарное – Ялта, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода – девочку 2011 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, без световозвращающих элементов на одежде», – говорится в сообщении.

В результате ДТП девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибленную рану затылочно-теменной области головы. Пострадавшую доставили в больницу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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