Происшествия
Иномарка сбила девятилетнюю девочку в Ялте
Сотрудники полиции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия в Ялте, в котором пострадал ребенок.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
По информации ведомства, ДТП произошло в четверг около 17:00 на Севастопольском шоссе.
«Водитель Kia Spectra, двигаясь в направлении автодороги Гончарное – Ялта, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода – девочку 2011 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, без световозвращающих элементов на одежде», – говорится в сообщении.
В результате ДТП девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибленную рану затылочно-теменной области головы. Пострадавшую доставили в больницу.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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