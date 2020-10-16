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Власть

Госсовет Крыма разрешил приватизировать «Массандру» в этом году

21:46 пятница, 16 октября 2020
Ялта

Депутаты Государственного Совета Крыма приняли план приватизации, согласно которому «ПАО «Массандра» подлежит приватизации в этом году.

Соответствующее решение было принято сегодня в ходе заочного голосования парламента республики.

На продажу будет выставлено 100% акций предприятия. Их стоимость составляет 3,6 млрд рублей.

В начале октября «ПАО «Массандра» было преобразовано из государственного унитарного предприятия в акционерное общество. По словам генерального директора винзавода Янины Павленко, преобразование стало приведением предприятия к нормам российского законодательства. Власти Крыма оценили стоимость «Массандры» в 3,6 млрд рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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