Годовщина керченской трагедии пройдет в закрытом режиме из-за пандемии

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Мемориальные мероприятия по случаю второй годовщины трагедии в Керченском политехническом колледже пройдут в закрытом формате из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщили в администрации Керчи.

Церемония возложения цветов к памятному знаку и традиционная минута молчания состоятся 17 октября на территории Керченского политехнического колледжа, где два года назад развернулись трагические события, унесшие жизни двух десятков человек.В память о жертвах трагедии будет дан длинный звонок. Возложение цветов и венков также пройдет на городском кладбище Керчи, где похоронены погибшие.

«Поскольку действуют ограничительные меры и чтобы не нарушать учебный процесс, траурные мероприятия пройдут в закрытом формате. Участие в них примут только родители погибших детей, представители городской власти и администрации образовательного учреждения», - пояснила руководитель управления по организационной работе и взаимодействию со СМИ администрации Керчи Алена Корзун.

Также она подтвердила информацию о планах по установке памятника жертвам керченского стрелка: «В настоящее время разрабатывается проект. Архитектор, который ведет эту работу, встречался с родителями, согласовывал макет памятника. Этот мемориал будет установлен в городе в ближайшей перспективе», - сказала Корзун, но не обозначила точных сроков и предполагаемого места установки памятника.

Трагедия в Керченском политехе произошла 17 октября 2018 года. Тогда, по данным следствия, студент четвертого курса Владислав Росляков устроил взрыв и расстрелял часть учеников и педагогов. Всего погибли 22 человека. Около 50 пострадавших были госпитализированы. Нападавший 18-летний студент покончил с собой в библиотеке колледжа.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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