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Коронавирус в Крыму

Число умерших с COVID-19 в Крыму достигло 100 человек

10:57 пятница, 16 октября 2020
Число умерших с COVID-19 в Крыму достигло 100 человек

фото © pixabay.com

Один человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался в Крыму за минувшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Республики Крым.

Общие количество скончавшихся пациентов с коронавирусом достигло 100. 

В Крыму за минувшие сутки выявлен 171 новый случай COVID-19. Всего в республике зарегистрировано 6673 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 3801 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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