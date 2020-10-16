Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму выявили 171 новый случай коронавируса ● Мест нет: часть больных с COVID в Севастополе будет оставлять дома ● В Минздраве Крыма уверяют, что никакая роженица от коронавируса не умирала ● В Севастополе закрыли театры, кинотеатры и ограничили работу ЗАГСов ● В симферопольском ковидном госпитале умерла роженица с коронавирусом
Число умерших с COVID-19 в Крыму достигло 100 человек
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Один человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался в Крыму за минувшие сутки.
Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Республики Крым.
Общие количество скончавшихся пациентов с коронавирусом достигло 100.
В Крыму за минувшие сутки выявлен 171 новый случай COVID-19. Всего в республике зарегистрировано 6673 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 3801 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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