Академик назвал факторы риска смерти при COVID-19

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Сердечно-сосудистые заболевания у пациентов с коронавирусой инфекцией увеличивают риск смерти в 12 раз.

Об этом заявил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России академик РАН Сергей Бойцов, пишет «РИА Новости».

«Что известно о взаимоотношениях, таких принципиальных взаимоотношениях сердечно-сосудистых патологий и коронавирусной инфекции. Достоверно эти заболевания не увеличивают риск заболеть COVID-19, но определяют более тяжелое течение болезни, увеличивают риск госпитализации в случае инфицирования примерно в шесть раз, увеличивают риск смерти в 12 раз», — сказал Бойцов на заседании научного совета РАН «Науки о жизни» в четверг.

По словам академика, болезни сердца являются самой частой сопутствующей патологией — они встречаются у каждого третьего госпитализированного пациента с COVID-19.

При этом самые частые осложнения сердечно-сосудистой системы при коронавирусе — это тромбозы, уточнил Бойцов.

Ранее в четверг сообщалось, что медики, которые работали с пациентами, заболевшими COVID-19, отмечали, что избыточный вес и сахарный диабет повышают риск смерти при этой инфекции.

23 сентября, главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина назвала заболевания, которые ухудшают прогнозы пациентов с коронавирусом. Это повышенное давление, ожирение и сахарный диабет.

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