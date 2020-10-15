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Жители Севастополя получили «инопланетную» голубую воду
фото © Форпост
Ранее о необычном явлении сообщали в Симферополе.
Из кранов жителей Балаклавы вместо привычной бесцветной воды полилась жизнерадостная голубая жидкость. Соответствующее видео опубликовано в сообществе «ЧП Севастополь».
Новость не оставила равнодушными севастопольцев – запись набрала тысячи просмотров и десятки версий происходящего. Поскольку дело происходило в Балаклаве, наиболее популярной версией была досрочная переброска воды из Кадыковского карьера, отличающейся бирюзовым цветом.
Официальное объяснение феномена пока отсутствует. Как сообщили ForPost в управляющей компании Балаклавского района, обращений от граждан по поводу синей воды не имеется.
«Никто не обращался. Бред какой-то», – уточнили в УК.
Напомним, ранее о синей воде в кранах сообщали в Симферополе. К коричневой воде жители столицы Крыма в целом привыкли, но новая цветовая гамма вызвала удивление. Президент Крымской академии наук Виктор Тарасенко пояснил, что изменение цвета воды обусловлено «физическим преобразованием» после санитарно-гигиенической обработки.
Отметим, что синяя вода уже лилась из кранов севастопольцев еще в 2013 году. Несмотря на запросы, причину «посинения» выяснить не удалось.
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