Жители Севастополя получили «инопланетную» голубую воду

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Ранее о необычном явлении сообщали в Симферополе.

Из кранов жителей Балаклавы вместо привычной бесцветной воды полилась жизнерадостная голубая жидкость. Соответствующее видео опубликовано в сообществе «ЧП Севастополь».

Новость не оставила равнодушными севастопольцев – запись набрала тысячи просмотров и десятки версий происходящего. Поскольку дело происходило в Балаклаве, наиболее популярной версией была досрочная переброска воды из Кадыковского карьера, отличающейся бирюзовым цветом.

Официальное объяснение феномена пока отсутствует. Как сообщили ForPost в управляющей компании Балаклавского района, обращений от граждан по поводу синей воды не имеется.

«Никто не обращался. Бред какой-то», – уточнили в УК.

Напомним, ранее о синей воде в кранах сообщали в Симферополе. К коричневой воде жители столицы Крыма в целом привыкли, но новая цветовая гамма вызвала удивление. Президент Крымской академии наук Виктор Тарасенко пояснил, что изменение цвета воды обусловлено «физическим преобразованием» после санитарно-гигиенической обработки.

Отметим, что синяя вода уже лилась из кранов севастопольцев еще в 2013 году. Несмотря на запросы, причину «посинения» выяснить не удалось.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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