Происшествия
Женщину, заколовшую семилетнего сына в Симферополе, отправят на лечение
Женщина, убившая своего семилетнего сына в центре Симферополя, предстанет перед судом.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма, суд будет рассматривать вопрос о применении принудительных мер медицинского характера.
«Согласно заключению стационарной психолого-психиатрической экспертизы, женщина страдает тяжелым хроническим психическим расстройством, которое лишало ее способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Верховный суд Республики Крым для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера», – говорится в сообщении.
В прокуратуре напомнили, что, по версии следствия, женщина в начале февраля 2020 года, находясь в салоне автомобиля Volkswagen на улице Сельвинского в Симферополе, нанесла своему семилетнему сыну 39 ударов ножом. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по пунктам «в», «д» части 2 статьи 105 УК РФ – убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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