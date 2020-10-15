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Водный кризис

Воду реки Салгир в Крыму решили сделать питьевой

Воду реки Салгир в Крыму решили сделать питьевой

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Современные методы очистки позволяют сделать пригодной для питья воду реки Салгир.

Как передает пресс-служба КФУ, об этом рассказал заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, профессор Илья Николенко.

«В лаборатории химии и технологии воды на нашей кафедре мы проводили опыты по очистке воды из Салгира. Методы, которые мы для этого применяли, известны и приводятся в учебниках по водоснабжению. Отличия в технологических процессах зависят только от химического и бактериологического состава воды. Мы проводили очистку в тестовом режиме, чтобы показать принципиальную возможность очистки до качества, которое требуют СанПиН для получения питьевой воды», – пояснил эксперт.

Николенко отметил, что днепровская вода, подававшаяся до 2014 года по Северо-Крымскому каналу, была в большей степени загрязнена, чем вода Салгира. «Днепровской водой пользуется две трети населения Украины, в том числе города-миллионники и большая часть металлургических и химических производств, не говоря о водосборном бассейне в районе Чернобыля со стронцием, цезием и т.д.», – отметил профессор.

Ранее Николенко заявлял, что строительство новых водохранилищ может стать альтернативой опреснению воды в Крыму. Но на совещании по вопросам водоснабжения Симферополя, Бахчисарайского и Симферопольского районов глава республики Сергей Аксенов подчеркнул, что опреснение остается приоритетным направлением для решения проблемы нехватки воды на полуострове.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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