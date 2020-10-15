Водный кризис
Развитие сюжета: Скоро закончится вода: в Севастополе ввели режим повышенной готовности ● Спасти Севастополь от засухи: на реке Бельбек начали строить водозабор ● Еще в одном крымском городе вводят ограничения на подачу воды ● В Крыму ученые намерены оценить, навредит ли опреснение воды полуострову ● В Феодосии начали строить резервуары для водоснабжения
Воду реки Салгир в Крыму решили сделать питьевой
фото © Новости Крыма
Современные методы очистки позволяют сделать пригодной для питья воду реки Салгир.
Как передает пресс-служба КФУ, об этом рассказал заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, профессор Илья Николенко.
«В лаборатории химии и технологии воды на нашей кафедре мы проводили опыты по очистке воды из Салгира. Методы, которые мы для этого применяли, известны и приводятся в учебниках по водоснабжению. Отличия в технологических процессах зависят только от химического и бактериологического состава воды. Мы проводили очистку в тестовом режиме, чтобы показать принципиальную возможность очистки до качества, которое требуют СанПиН для получения питьевой воды», – пояснил эксперт.
Николенко отметил, что днепровская вода, подававшаяся до 2014 года по Северо-Крымскому каналу, была в большей степени загрязнена, чем вода Салгира. «Днепровской водой пользуется две трети населения Украины, в том числе города-миллионники и большая часть металлургических и химических производств, не говоря о водосборном бассейне в районе Чернобыля со стронцием, цезием и т.д.», – отметил профессор.
Ранее Николенко заявлял, что строительство новых водохранилищ может стать альтернативой опреснению воды в Крыму. Но на совещании по вопросам водоснабжения Симферополя, Бахчисарайского и Симферопольского районов глава республики Сергей Аксенов подчеркнул, что опреснение остается приоритетным направлением для решения проблемы нехватки воды на полуострове.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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