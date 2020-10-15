Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Три человека с COVID-19 скончались в Крыму ● Рост продолжается: в Крыму 171 новых случая заражения коронавирусом ● Власти дали инструкцию для крымчан с подозрением на коронавирус ● Врачи выявили еще одно опасное осложнение коронавируса ● В крымских гостиницах выявили нарушения санитарных норм
Власти пояснили законно ли не обслуживать покупателей без масок
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Отказ предпринимателей обслуживать покупателей без медицинских масок в магазинах, аптеках и других учреждениях полностью правомерен.
Об этом сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба по ситуации с коронавирусом.
По ее словам, от жителей и гостей Крыма стало поступать больше жалоб об отказе в обслуживании при несоблюдении потребителями масочного режима. Часть населения считает, что это не имеет под собой законных оснований, ссылаясь на закон о защите прав потребителей.
«В соответствии с нормативно-правовыми актами о режиме повышенной готовности органы исполнительной власти и высшие должностные лица вправе принимать необходимые меры и вводить ограничения. Поэтому неукоснительное соблюдение рекомендаций и отказ юридических лиц от обслуживания граждан при нарушении масочного режима, который закреплен в указе главы Республики Крым, имеет под собой правовое основание, юридически обоснован. Никаких противоречий в нормах действующего законодательства нет», – сказала Пеньковская.
Глава РК Сергей Аксенов в свою очередь заявил, что эпидситуация в регионе больше зависит от соблюдения крымчанами профилактических мер, чем от органов власти и системы здравоохранения.
«Вытащить эту ситуацию без граждан не получится. Контроль будет, все меры законные. Маски носить в закрытых помещениях и в общественном транспорте обязательно. И надо помнить, что человек, заходящий без маски, не уважает всех остальных. Получается так, что ему на всех плевать открыто. Он не нам с вами сложности создает, он ставит под угрозу жизнь и здоровье других, – сказал Аксенов.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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