Власти пояснили законно ли не обслуживать покупателей без масок

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Отказ предпринимателей обслуживать покупателей без медицинских масок в магазинах, аптеках и других учреждениях полностью правомерен.

Об этом сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба по ситуации с коронавирусом.

По ее словам, от жителей и гостей Крыма стало поступать больше жалоб об отказе в обслуживании при несоблюдении потребителями масочного режима. Часть населения считает, что это не имеет под собой законных оснований, ссылаясь на закон о защите прав потребителей.

«В соответствии с нормативно-правовыми актами о режиме повышенной готовности органы исполнительной власти и высшие должностные лица вправе принимать необходимые меры и вводить ограничения. Поэтому неукоснительное соблюдение рекомендаций и отказ юридических лиц от обслуживания граждан при нарушении масочного режима, который закреплен в указе главы Республики Крым, имеет под собой правовое основание, юридически обоснован. Никаких противоречий в нормах действующего законодательства нет», – сказала Пеньковская.

Глава РК Сергей Аксенов в свою очередь заявил, что эпидситуация в регионе больше зависит от соблюдения крымчанами профилактических мер, чем от органов власти и системы здравоохранения.

«Вытащить эту ситуацию без граждан не получится. Контроль будет, все меры законные. Маски носить в закрытых помещениях и в общественном транспорте обязательно. И надо помнить, что человек, заходящий без маски, не уважает всех остальных. Получается так, что ему на всех плевать открыто. Он не нам с вами сложности создает, он ставит под угрозу жизнь и здоровье других, – сказал Аксенов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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