Власти Крыма отменили до 2024 года выдачу жилищных сертификатов

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Крымский парламент одобрил решение приостановить до 2024 года действие республиканского закона «О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки для улучшения жилищных условий семьям, имеющим детей».

Соответствующий законопроект прошел сразу два чтения в ходе сегодняшнего заочного голосования депутатов Государственного совета Крыма.

«Принятие законопроекта позволит высвободить средства от реализации мероприятия, связанного с предоставлением дополнительной меры социальной поддержки для улучшения жилищных условий семьям, имеющим детей, в Республике Крым, для перераспределения на наиболее приоритетные направления расходования средств бюджета РК», – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

В документе также уточняется, что прогнозные потери доходов бюджета республики за 2020 год в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, по предварительной оценке, составляют 4,4 млрд рублей, что «не позволит в полном объеме выполнить действующие расходные обязательства» субъекта.

Как сообщила пресс-служба крымского парламента, закон «О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки для улучшения жилищных условий семьям, имеющим детей, в Республике Крым», был принят республиканским парламентом 14 августа 2019 года и за прошедший период позволил улучшить жилищные условия 642 крымским семьям. На обеспечение мер поддержки было направлено свыше 583 млн руб.

Как рассказали несколько крымских многодетных родителей, сертификат на улучшение жилищных условий было непросто получить и реализовать, а решение о приостановке его действия они считают несправедливым.

«Естественно у нас были планы, я все это время выбираю жилье, чтобы как-то решить жилищный вопрос, а оказывается, что уже можно и забыть об этом», – рассказала агентству крымчанка Ольга Щербакова, которая воспитывает троих детей. По ее словам, одобрение на получение соответствующего сертификата на сумму 968 тыс рублей ее семья получила в сентябре, но сам сертификат им до сих пор не выдали.

Другой собеседник – многодетный отец Сергей Янкин из Симферополя – уже получил свой сертификат, но столкнулся с трудностями в его реализации, а теперь не знает, успеет ли его использовать вообще. «Мы уже получили сертификат, нам осталось совсем чуть-чуть, чтобы его реализовать. Будет не очень приятно, если они закроют возможность даже для тех, кто его получил. И вообще, это неправильно – вначале дают, потом забирают», – сказал он.

Согласно информации, опубликованной на сайте Государственного совета РК, на основании поступивших 75 подписных листов заочного голосования «за» проект закона высказалось 65 депутатов, «против» – 10, «воздержавшихся» – нет.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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