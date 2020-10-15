Власти дали инструкцию для крымчан с подозрением на коронавирус

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Крымчанам с симптомами коронавируса рекомендовали сидеть дома, не лечиться антибиотиками и не делать КТ на ранних сроках заболевания.

Такой инструктаж провел на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Крыму министр здравоохранения республики Александр Остапенко.

По его словам, при появлении таких симптомов, как повышенная температура, чихание, кашель, затрудненное дыхание, необходимо незамедлительно сообщить в поликлинику по месту жительства и до прихода врача оставаться дома.

Кроме того, заразившийся должен использовать средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства. По возможности необходимо исключить контакты с членами семьи, находиться в отдельной комнате и пользоваться отдельной посудой.

Остапенко уверил, что для лечения больных на дому Минздрав закупил и передал в медицинские организации необходимые препараты.

«Убедительная просьба не заниматься самолечением и самодиагностикой. Назначение непоказанных препаратов на ранних стадиях может только ухудшить ваше состояние. Все поликлиники обеспечены противовирусными препаратами», — предупредил Остапенко.

При этом он подчеркнул, что лечение антибиотиками вирусной инфекции и пневмонии не дает никакого эффекта. Более того, их применение на старте заболевания может только ухудшить состояние.

Это же касается и компьютерной томографии легких (КТ), которую многие крымчане часто «назначают» себе самостоятельно.

«Решения о проведении компьютерной томографии принимаются исключительно лечащим врачом, после осмотра. Сроки и показания к выполнению компьютерной томографии строго регламентированы, а в дебюте заболевания это непоказанная процедура. Более того, лучевая нагрузка при одной компьютерной томографии соответствует от 50 до 350 обыкновенных рентгеновских снимков и может оказать негативное влияние», — подчеркнул министр.

На заявления министра оперативно отреагировал крымский общественник Александр Юрьев.

«Вы вводите в заблуждения крымчан и главу Крыма. Я и моя больная мама не можем сутки дозвониться до поликлиники и вызвать врача. И приходится сутки заниматься самолечением! Поэтому прекращайте рапортовать, займитесь работой», — написал Юрьев на своей странице в Facebook.

В комментариях под его сообщением многие написали, что такие ситуации, увы, не редкость. И даже если удается дозвониться в поликлинику, порой с температурой и другими симптомами приходится часами ждать консультации терапевта, но не дома, а в коридорах медучреждения.

«Невозможно вызвать врача, я дозвонилась в регистратуру, и мне ответили, что надо топать ножками в больницу, с температурой. И ждать в больничном коридоре в общей очереди», — вторят крымчане.

В клиники, где открыта предварительная запись на компьютерную томографию легких, в течение 10-14 дней не попасть. Там, где еще есть живая очередь, — столпотворения. Естественно, КТ на дому не сделать, поэтому больные и те, у кого подозревают пневмонию или коронавирус, вынуждены добираться в клиники порой на общественном транспорте.

«Люди с подозрением на ковид вынуждены сами ехать по городу на КТ и ждать в очереди с такими же, как они, по 8 часов. Живая очередь дошла до 175 человек, — описывает «коронавирусный» аншлаг жительница Симферополя Мария Поддубная, вопрошая: — ЧС будет кто-то объявлять? Спасать крымчан кто-то собирается?»

В тексте использованы материалы: Форпост

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