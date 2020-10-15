В симферопольском ковидном госпитале умерла роженица с коронавирусом

фото © pixabay.com

В крымском Минздраве прокомментировали информацию о том, что в симферопольском ковидном госпитале, открытом на базе 7-й городской больницы, скончалась роженица с коронавирусом.

Напомним, в социальных сетях появилась информация, что «женщина ждала третьего ребенка, ей экстренно провели кесарево сечение, малыш остался жив, а мама скончалась. У женщины диагностировано 90% поражения легких».

Кроме того, анонимы писали, что «до того, как роженица попала на операционный стол родильного отделения 7-й больницы, она лежала в Перинатальном центре столицы и могла заразить персонал клиники».

— Постоянно действующей комиссией Министерства здравоохранения Республики Крым по разбору случаев смерти женщин во время беременности, родов и в послеродовом периоде проводится проверка качества оказанной в амбулаторных и стационарных условиях медицинской помощи пациентке. Также сообщаем, что Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю проведена проверка соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в СП «Перинатальный центр» ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А.Семашко». По информации руководства СП «Перинатальный центр» ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А.Семашко», по результату проведенной проверки, нарушения в части организации санитарно-эпидемиологических мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, не выявлены, — говорится в сообщении Минздрава РК.

В пресс-службе ведомства уточнили, что одним из обязательных условий госпитализации в СП «Перинатальный центр» ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А.Семашко» является наличие справки об отсутствии новой коронавирусной инфекции.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе 35 случаев COVID-19 за сутки, есть умершие. В Севастополе за сутки было зарегистрировано 35 новых случаев заболевания COVID-19, два пациента с подтвержденным диагнозом скончались.

В Крыму заявили, что разработали собственную вакцину от коронавируса. Специалисты Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского разработали вакцину от коронавируса.

Власти пояснили законно ли не обслуживать покупателей без масок. Отказ предпринимателей обслуживать покупателей без медицинских масок в магазинах, аптеках и других учреждениях полностью правомерен.

Три человека с COVID-19 скончались в Крыму. Три пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.