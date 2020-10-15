В Симферополе зарегистрирован второй с начала октября температурный рекорд

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Во вторник, 13 октября, в Симферополе был зафиксирован температурный рекорд.

Об этом сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

«На АМЦ Симферополь 13 октября был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха на 1,3°», - сообщили крымские синоптики, отметив, что предыдущий температурный рекорд в этот день был установлен в 1998 году и составил +29,8°С.

При этом среднесуточная температура воздуха во вторник в Симферополе составила +18,5°С, что на 7,1 градуса выше средней многолетней.

В Крымском УГМС отмечают, до конца рабочей недели жителей и гостей полуострова ждет теплая и солнечная погода. Но уже в выходные дни атмосферные фронтальные разделы вызовут дожди, 18 октября дневная температура воздуха понизится до +15…+20°С.

8 октября в Симферополе также был установлен температурный рекорд, а среднесуточная температура воздуха в этот день превысила среднюю многолетнюю на 10,2 градуса.

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