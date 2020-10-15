Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 78.0
воздух +16
море +22

Общество

В Симферополе зарегистрирован второй с начала октября температурный рекорд

20:18 четверг, 15 октября 2020
В Симферополе зарегистрирован второй с начала октября температурный рекорд

фото © Новости Крыма

Во вторник, 13 октября, в Симферополе был зафиксирован температурный рекорд.

Об этом сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

«На АМЦ Симферополь 13 октября был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха на 1,3°», - сообщили крымские синоптики, отметив, что предыдущий температурный рекорд в этот день был установлен в 1998 году и составил +29,8°С.

При этом среднесуточная температура воздуха во вторник в Симферополе составила +18,5°С, что на 7,1 градуса выше средней многолетней.

В Крымском УГМС отмечают, до конца рабочей недели жителей и гостей полуострова ждет теплая и солнечная погода. Но уже в выходные дни атмосферные фронтальные разделы вызовут дожди, 18 октября дневная температура воздуха понизится до +15…+20°С.

8 октября в Симферополе также был установлен температурный рекорд, а среднесуточная температура воздуха в этот день превысила среднюю многолетнюю на 10,2 градуса.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Дожди и похолодание в Крыму: спасатели готовятся к ЧС. На выходных в Крыму ожидаются дожди и похолодание, сообщает МЧС правительства Крыма со ссылкой на местный Гидрометцентр.

Прогноз погоды в Крыму на среду 14 октября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 14 октября.

Прогноз погоды в Крыму на вторник 13 октября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 13 октября.

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 12 октября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 12 октября.

Власть
Суд в России оставил в силе приговор за похищение картины Куинджи «Ай-Петри.Крым»

Суд в России оставил в силе приговор за похищение картины Куинджи «Ай-Петри.Крым»

Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве оставил без изменений судебные решения по делу уроженца Крыма Дениса Чуприкова, получившего три года колонии по делу о похищении картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи.

Общество
В Симферополе зарегистрирован второй с начала октября температурный рекорд

В Симферополе зарегистрирован второй с начала октября температурный рекорд

Во вторник, 13 октября, в Симферополе был зафиксирован температурный рекорд.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе закрыли театры, кинотеатры и ограничили работу ЗАГСов

В Севастополе закрыли театры, кинотеатры и ограничили работу ЗАГСов

В Севастополе решено было закрыть кинотеатры и театры, а также ограничить работу ЗАГСов и экскурсий в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Водный кризис
«На обмеление водохранилищ страшно смотреть»: что происходит с водоснабжением в Крыму

«На обмеление водохранилищ страшно смотреть»: что происходит с водоснабжением в Крыму

В Крыму усугубляется проблема с нехваткой воды. Вслед за Симферопольским, Бахчисарайским районом и Алуштой график водоснабжения вводят в Белогорске, а Севастополь переходит в «режим повышенной готовности» из-за дефицита воды.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации