Водный кризис
Развитие сюжета: Воду реки Салгир в Крыму решили сделать питьевой ● Скоро закончится вода: в Севастополе ввели режим повышенной готовности ● Спасти Севастополь от засухи: на реке Бельбек начали строить водозабор ● Еще в одном крымском городе вводят ограничения на подачу воды ● В Крыму ученые намерены оценить, навредит ли опреснение воды полуострову
В Симферополе пробурили 12 скважин для работы котельных
фото © Крым.реалии
На котельных «Крымтеплокоммунэнерго» в Симферополе уже пробурены 12 скважин из 14 запланированных, утверждает глава МинЖКХ правительства Крыма Дмитрий Черняев.
«Обустройство и использование скважин снизит нагрузку на систему централизованного водоснабжения при подаче теплоносителя симферопольцам в отопительный сезон», – цитирует Черняева пресс-служба ведомства.
Власти Крыма ожидают, что использование скважин позволит экономить питьевую воду, снизит затраты предприятия при использовании технической воды.
Ранее Аксенов дал поручение о принудительном выкупе источников воды в Крыму, которые находятся в частной собственности, в случае, если владельцы отказываются «предоставлять к ним доступ».
С начала сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ начался третий, самый жесткий, этап ограничений подачи воды.
В правительстве Крыма сообщили, что готовятся к «худшему сценарию» с водообеспечением полуострова. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал, что не исключает того, что Россия признает чрезвычайной ситуацию с водоснабжением Крыма. Он также утверждал, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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