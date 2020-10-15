В Симферополе пробурили 12 скважин для работы котельных

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На котельных «Крымтеплокоммунэнерго» в Симферополе уже пробурены 12 скважин из 14 запланированных, утверждает глава МинЖКХ правительства Крыма Дмитрий Черняев.

«Обустройство и использование скважин снизит нагрузку на систему централизованного водоснабжения при подаче теплоносителя симферопольцам в отопительный сезон», – цитирует Черняева пресс-служба ведомства.

Власти Крыма ожидают, что использование скважин позволит экономить питьевую воду, снизит затраты предприятия при использовании технической воды.

Ранее Аксенов дал поручение о принудительном выкупе источников воды в Крыму, которые находятся в частной собственности, в случае, если владельцы отказываются «предоставлять к ним доступ».

С начала сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ начался третий, самый жесткий, этап ограничений подачи воды.

В правительстве Крыма сообщили, что готовятся к «худшему сценарию» с водообеспечением полуострова. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал, что не исключает того, что Россия признает чрезвычайной ситуацию с водоснабжением Крыма. Он также утверждал, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений.

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