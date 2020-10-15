В Севастополе закрыли театры, кинотеатры и ограничили работу ЗАГСов

фото © Новости Крыма

В Севастополе решено было закрыть кинотеатры и театры, а также ограничить работу ЗАГСов и экскурсий в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Решение об этих и других ограничениях было принято сегодня на заседании оперативного штаба.

«Запретить проведение всех зрелищных культурных мероприятий, за исключением спортивных мероприятий, проводимых на воздухе, с количеством участников не более 50 человек. Закрываем все кинотеатры и театры, за исключением текущей деятельности в театрах - репетиций», - сообщил губернатор Развожаев.

Также приостанавливается деятельность ЗАГСов с регистрацией более 15 человек, запрещаются организованные экскурсии.

Гостиницам и отелям разрешается размещать гостей только с отрицательным тестом на COVID-19, сделанным не ранее чем за 5 дней до приезда.

Все эти ограничения будут действовать как минимум три недели.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов назначил нового гендиректора «Крымэнерго». Новым руководителем «Крымэнерго» назначен Игорь Коринь, ранее занимавший должность заместителя генерального директора по инвестициям этого предприятия.

Власти Крыма отменили до 2024 года выдачу жилищных сертификатов. Крымский парламент одобрил решение приостановить до 2024 года действие республиканского закона «О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки для улучшения жилищных условий семьям, имеющим детей».

Развожаев замалчивает отставку своего зама Солодовникова. Вице-губернатор, курировавший ФЦП социально-экономического развития, уехал из Севастополя тихо.

Налоговая в Ялте прекратила личный прием граждан. Налоговая инспекция по Ялте прекратила личный прием граждан.