Происшествия
В Севастополе маргинал трижды пырнул ножом девушку
Тремя ножевыми ранениями закончилась для жительницы Севастополя случайная встреча с мужчиной со стойким запахом перегара.
Инцидент произошел на одной из тихих улочек города неподалеку от центра. Непоздним вечером девушка шла по привычному маршруту, когда внезапно к ней обратился шедший навстречу мужчина. Он стал навязчиво просить дать ему немного денег на бутылку. Когда же девушка ответила категоричным нет, взбешенный отказом маргинал достал нож и трижды ударил ее в живот, сообщает издание «КП-Крым».
После полученных травм в шоковом состоянии лежащую на земле девушку обнаружили прохожие и тут же вызвали скорую помощь. Как уточняется, пострадавшую доставили в горбольницу № 1 – врачи оказали ей первую помощь и сообщили о случившемся в полицию.
На место происшествия прибыли наряд полиции и кинолог с собакой. Обученное животное привело правоохранителей к месту, где за несколько минут до нападения находился злоумышленник, там же полицейские обнаружили пустые бутылки из-под алкоголя и медицинского спирта. Сейчас правоохранители ищут нападавшего по отпечаткам пальцев, взятых с бутылок.
Информация уточняется в севастопольском УМВД.
В тексте использованы материалы: Форпост
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