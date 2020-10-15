В Севастополе маргинал трижды пырнул ножом девушку

Тремя ножевыми ранениями закончилась для жительницы Севастополя случайная встреча с мужчиной со стойким запахом перегара.

Инцидент произошел на одной из тихих улочек города неподалеку от центра. Непоздним вечером девушка шла по привычному маршруту, когда внезапно к ней обратился шедший навстречу мужчина. Он стал навязчиво просить дать ему немного денег на бутылку. Когда же девушка ответила категоричным нет, взбешенный отказом маргинал достал нож и трижды ударил ее в живот, сообщает издание «КП-Крым».

После полученных травм в шоковом состоянии лежащую на земле девушку обнаружили прохожие и тут же вызвали скорую помощь. Как уточняется, пострадавшую доставили в горбольницу № 1 – врачи оказали ей первую помощь и сообщили о случившемся в полицию.

На место происшествия прибыли наряд полиции и кинолог с собакой. Обученное животное привело правоохранителей к месту, где за несколько минут до нападения находился злоумышленник, там же полицейские обнаружили пустые бутылки из-под алкоголя и медицинского спирта. Сейчас правоохранители ищут нападавшего по отпечаткам пальцев, взятых с бутылок.

Информация уточняется в севастопольском УМВД.

В тексте использованы материалы: Форпост

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